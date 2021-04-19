На Прикарпатье бывший зек жестоко избил подростка: полиция "зашевелилась" только после скандала

Ребенка избил бывший заключенный

Женщина опубликовала в социальных сетях фотографии избитого ребенка и сообщила, что полиция не реагирует на избиение ее сына. Она попросила помощи у общественности.

В комментарии Галина Шпитко подтвердила, что ее сына очень жестоко избили и он два дня находился в реанимации.

Как отметила в своей публикации журналистка и медиа-эксперт Алена Романюк, о преступнике известно, что это 21-летний парень, который недавно освободился из тюрьмы. Она добавила, что полиция не спешила снимать побои с пострадавшего и это при том, что ребенка госпитализировали в реанимацию, а мама мальчика сразу же написала заявление в полицию.

"Мать мальчика – вдова, муж умер несколько лет назад. Женщина практически круглосуточно работает, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. Они не из богатой семьи и нуждаются в помощи, но больше всего, чего хочет мама, это – правосудие", - написала Романюк и добавила, что семья потерпевшего является многодетной.

Что говорят в полиции

В полиции Ивано-Франковской области сообщили, что по факту нападения на подростка 14 апреля уже открыто уголовное дело. К ним обратился сначала дежурный врач ЦРБ и сообщил о поступлении подростка с телесными повреждениями.

"На место происшествия немедленно выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа полиции. Следователи в тот же день начали досудебное расследование, опросили потерпевшего, который сначала отказывался предоставить персональные данные, разыскали мать", - сказано в сообщении.

Что произошло в Верховине

Установлено, что избиение произошло в одном из арендованных помещений якобы во время распития алкогольных напитков. Между 21-летним парнем и 16-летним подростком возник конфликт, который перерос в драку. Старший нанес младшему несколько ударов, а только в обед пострадавший обратился за помощью к медикам.

"Следователи установили участников и свидетелей конфликта и опрашивают их. Также правоохранители установили и опрашивают вероятного злоумышленника, который нанес телесные повреждения пострадавшему", - добавили в полиции и отметили, что пострадавший помещен в Ивано-Франковскую областную больницу, где проводят судебно-медицинскую экспертизу.

Мама пострадавшего подростка утверждает, что в полиции врут

Галина Шпитко рассказала, что полиция не хотела заниматься данным делом и с "мертвой" точки все сдвинулось только после огласки. И она говорит, что ее сын не мог самостоятельно обратиться к врачам, так как был сильно избит.

"Мой ребенок никак не мог вызвать себе скорую, потому что у него из-за побоев "заплыли" глаза, и никакой медицинской экспертизы не было. Никто ничего не сделал, только звонят с вопросами, как ребенок, и не умер ли еще. Побои вообще не снимали, а обвиняемый ходит свободно", - рассказала женщина.

В полиции ей посоветовали обратиться к следователям и сослались на невозможность раскрывать детали следствия.

Преступник уже мог скрыться

Как отметила Шпитко в комментарии ТСН, полиция "зашевелилась" только 19 апреля. За это время преступник уже успел убежать.

"Сегодня уже начали все расследовать. Но, насколько мне известно, нападающий уже успел убежать. Он действительно бывший осужденный. Недавно вышел из тюрьмы. Надеюсь на справедливость, и, что его таки поймают", - сообщила женщина.