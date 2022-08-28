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На Прикарпатье 7 туристов из Киева попали в инфекционную больницу: что произошло

Коллаж РБК-Украина: в больницу на Прикарпатье попали туристы из Киева с отравлением
Автор: Владимир Костырин

На Прикарпатье группа туристов из Киева была госпитализирована в инфекционное отделение с диагнозом "пищевая токсикоинфекция". По факту инцидента было начато санитарно-эпидемиологическое обследование очага острой кишечной инфекции.

Об этом рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области на странице в Facebook.

Случай отравления зафиксирован в селе Микуличин - курорте, расположенном в долине реки Прута, между Яремче и Ворохтой, недалеко от природного заповедника "Горганы".

Что произошло

Как было установлено, семь заболевших прибыли на отдых в составе туристической группы из девяти человек 25 августа и проживали в частном коттедже "Симка" в этом населенном пункте, популярном среди туристов.

"Накануне, 25 августа 2022 года, они питались самостоятельно по месту жительства и готовили еду сами. Ели собственноручно приготовленный шашлык, хранившийся без соответствующих температурных условий", - говорится в публикации.

Туристам стало плохо на следующий день вечером, а уже 27-го они попали в Яремчанскую городскую больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

"Больные жаловались на общую слабость, рвоту, боли в животе, диарею, повышение температуры тела до 38-39 С", - рассказали в Госпродпотребслужбы.

Местные специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят обследование очага острой кишечной инфекции.

Как защититься от пищевых отравлений

В ГУ Госпродпотребслужбы Прикарпатья рассказали о мерах профилактики инфекционных заболеваний и пищевых отравлений:

  • не употребляйте продукты и напитки при малейшем подозрении об их недоброкачественности;
  • хранить продукты питания нужно согласно указанному на упаковке способу, учитывая установленный срок годности;
  • не покупайте продукты питания на стихийных рынках или с рук у частных лиц;
  • не готовьте блюда в количестве большем, чем сможете съесть - приготовленные продукты желательно употреблять сразу, а при повторном потреблении, они должны проходить вторичную термическую обработку. Хранение приготовленного блюда без холода не должно превышать 2 часов;
  • не берите в дорогу скоропортящиеся продукты (колбасные, молочные, кулинарные, кондитерские изделия или другие продукты, требующие охлажденного хранения).

Ранее мы рассказывали, как есть консервы во время войны и не отравиться, и какие их них считаются самыми опасными.

Также мы писали, что недавно под Львовом мужчина заразился опасной инфекцией после того, как покупался в пруду - пациент попал в реанимацию.

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Ивано-Франковская областьПрикарпатьепищевое отравление