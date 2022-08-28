На Прикарпатье 7 туристов из Киева попали в инфекционную больницу: что произошло

Случай отравления зафиксирован в селе Микуличин - курорте, расположенном в долине реки Прута, между Яремче и Ворохтой, недалеко от природного заповедника "Горганы".

Что произошло

Как было установлено, семь заболевших прибыли на отдых в составе туристической группы из девяти человек 25 августа и проживали в частном коттедже "Симка" в этом населенном пункте, популярном среди туристов.

"Накануне, 25 августа 2022 года, они питались самостоятельно по месту жительства и готовили еду сами. Ели собственноручно приготовленный шашлык, хранившийся без соответствующих температурных условий", - говорится в публикации.

Туристам стало плохо на следующий день вечером, а уже 27-го они попали в Яремчанскую городскую больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

"Больные жаловались на общую слабость, рвоту, боли в животе, диарею, повышение температуры тела до 38-39 С", - рассказали в Госпродпотребслужбы.

Местные специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят обследование очага острой кишечной инфекции.

Как защититься от пищевых отравлений

В ГУ Госпродпотребслужбы Прикарпатья рассказали о мерах профилактики инфекционных заболеваний и пищевых отравлений: