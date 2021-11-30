Прихожане Московского патриархата и противники ЕС - самые отъявленные антивакцинаторы (исследование)

Антиваксы против ЕС и НАТО

Проведенное исследование выявило, что цифры по антиваксерам по регионам Украины можно сравнивать с цифрами по отношении к вступлению Украины в Евросоюз и НАТО.

Так, 71% вакцинированных поддерживают проевропейский курс страны и 63% из тех, кто планирует это сделать.

Зато 32% тех, кто не планируют вакцинироваться, относятся негативно к прозападному курсу Украины. Среди вакцинированных таких лишь 14%.

Проевропейская ориентация и вакцинация (Gradus Research)

Прихожане УПЦ не спешат делать прививки

Среди украинцев, которые называют себя верующими, больше всего сознательных среди прихожан недавно созданной Православной церкви Украины (ПЦУ). Таких уже вакцинировалось 18%.

Такой же процент (18%) сделали это и в Украинской православной церкви Киевского патриархата (Патриарх Филарет).

А в Украинской православной церкви Московского патриархата вакцинировано лишь 8%.

Религиозная принадлежность и отношение к вакцинации в Украине (Gradus Research)

Антивакцинаторы не слишком обеспокоены состоянием своего здоровья

Опрос показал, что 20% антиваксеров призналось, что вообще не следит за своим здоровьем.

Зато среди вакцинированных 61% в случае возникновения каких-либо проблем с самочувствием всегда обращаются к врачу. Среди антиваксеров таких значительно меньше, только 45%.

Антиваксы не очень заботятся о своем здоровье (Gradus Research)