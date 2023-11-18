Приходько шокувала подробицями співпраці з Меладзе: "Казав, що буду п'яною валятися під парканом"

Приходько про співпрацю з Меладзе

Анастасія каже, що стосунки з Костянтином у неї зіпсувалися після її участі на Євробаченні 2009.

Приходько і Меладзе (фото: instagram.com/prykhodko_official, instagram.com/meladzemusic)

"Костянтин Меладзе після "Євробачення" почав роздавати мої пісні, ніби він хотів знищити проєкт "Анастасія Приходько". Лейбл розірвав зі мною контракт, мені о сьомій ранку купили квиток і сказали їхати до Києва. Потім почали роздавати твої пісні. Ти розумієш, що ще позавчора тобі були оплески всієї Європи, а вже сьогодні ти сидиш вдома і ти нікому не потрібен. Ти розумієш, що в тебе немає ані пісень, ані продюсера", - поділилася вона.

Після повернення з РФ до України Приходько стала самостійною творчою одиницею. Однак згодом в її житті знову з’явився Меладзе.

Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

"На горизонті з'являється Костянтин Меладзе і каже, що ти будеш брати зі мною участь у проєкті на "1+1". Коли він з'явився на горизонті, мені здавалося, що це страшний день. Він каже не забувати, що в тебе ще є контракт. Він тоді сказав, що всі гонорари, які будуть йти від "1+1", він забиратиме собі, а мені платитиме лише 10%. Це такий другий удар був, але я й це вистояла. Він мені сказав, що чекає на те, коли ти будеш п'яною валятися під забором і так закінчиться твоє артистичне життя", - пригадала виконавиця.

Знаменитість додала, що продюсер постійно принижував її, отримуючи від цього задоволення.

"Дуже багато чого сталося. Я дуже багато підводних каменів не розповідаю. Він мене дуже принижував. Він пояснював, що таким чином намагається, щоб у мене не було зіркової хвороби. Але це приниження я не забуду. Казав, що я співаю дуже погано і що він в мене не вірить", - пригадала вона.