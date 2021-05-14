Приходько решила заступиться за Меладзе в секс-скандале: мне он такого не предлагал!

Исполнительница отметила, что ей такие предложения не поступали, так как поведение у нее не вызывающее. Также Анастасия очень удивлена, почему же певицы ранее ничего не говорили о Меладзе, а решились предъявить факты только сейчас.

"От Константина мне не поступали предложения "на экран - через диван", поэтому меня и возмутило заявление одной из певиц, что якобы Костя предлагал это всем без исключения и "все были согласны"! Это зацепило в первую очередь мою честь. Я не знаю, какие отношения были у нее с ним. Но у меня с ним отношения были совсем другими. К тому же я не веду себя так, чтобы у кого-то даже мысль закрадывалась мне такое предложить!" - сказала Приходько.

Анастасия считает, что такие откровения артисток больше всего похожи на создание хайпа вокруг их имен.

"Просто интересно, зачем говорить об этом сейчас, когда благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру, состоялась как артист, а потом все это вываливаешь. Ты же изначально согласилась? Больше похоже на хайп и поддержание популярности", – высказала свое мнение певица.

Приходько также отметила, что не общается с Меладзе с 2010 года.

"Нет никаких (отношений - Ред.) Они у нас закончились в 2010 году, после моего участия в Евровидении", - резюмировала она.