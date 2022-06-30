Приходько назвала Потапа "г*вном", но ответ певца поразил всех: что сказал ПТП

Детали скандала: с чего все началось

Конфликт разгорелся после того, как Приходько перепостила на своей странице новость с заголовком: "Потап и Настя заявили, что больше никогда не будут выступать в России". Однако в подписи к этой публикации она негативно высказалась о рэпере и муже Насте Каменских.

"Редкое г*вно, а не человек! Г*вно и точка", - написала Анастасия.

В комментариях ее попросили обосновать такие заявления, что певица и сделала. Она отметила, что в 2014 году Потап ее оскорбил и плохо отзывался о ее позиции против России, сам же тогда выступал в Кремле. Поэтому она не верит в то, что он стал таким патриотом сейчас.

"Он как человек полное г*вно! Сейчас он говорит моими словами 2014 года, а когда мы с ним пересеклись во Дворце Украина, он меня оскорбил… За что был послан на х*й…. Тогда он бегал и настраивал всех против меня и очень некрасиво отзывался в кругах, за мои действия против России и я об этом знаю. А сейчас пытаешься быть патриотом, забыв о том, как в Кремле снимал штаны! Г*вно? Г*вно… Мне противно читать эти вы*еры двуличного человека! Я ему не верю и прощать за жалкие Буквы не буду!" - эмоционально написала Приходько.

Приходько "наехала" на Потапа в сети (facebook.com)

Реакция Потапа

ПТП не стал молчать и опубликовал ответ на своей странице в Instagram. При этом продюсер высказался весьма корректно и призвал Анастасию отложить подобные ссоры до лучших времен, ведь сейчас в стране война и лучше всю агрессию трансформировать на помощь Украине.

"Многоуважаемая Анастасия Константиновна, во время полномасштабной войны с путинской Россией всем понятно, что делить украинцев на плохих и хороших - это поддерживать именно то, на что надеется наш с Вами, Анастасия, враг. Он спит и видит, как мы все переругались и разделились и утратили силу единства и мощь нашей сплоченности! Нам нужны все люди, помогающие Украине, на любых фронтах! Особенно артисты! И сейчас самое время показать, что есть только одно дело, одна цель - победа!" - написал Алексей Потапенко.

Рэпер добавил, что после победы у них "будет много времени говорить друг о друге приятности и не приятности и только тогда это будет уместно".

По его мнению, сейчас все, включая артистов должны быть вместе и едины.

"Сейчас мы все единая сила и нет у нас с Вами права и времени на свары и ложные воспоминания, сейчас мы вместе! От Монатика к Поляковой, от Калуша до Квартала - мы патриоты и каждый из нас делает свое дело ради Украины!" - отметил Потап.

Он также добавил, что не сомневается в патриотизме Приходько, как и многих других украинцев.

"Я уверен в Вашей, Анастасия, любви к своей нации, к своей родной Земле, поэтому хочу, чтобы все артисты Украины были объединены так , как наш народ, наша армия, наши волонтеры! Они для нас с Вами героический пример! С большим уважением ко всем нашим артистам, продюсерам, режиссерам, которые каждый день создают шедевры для наших соотечественников и приближают победу! Слава Украине, Слава ВСУ!" - завершил свое послание ПТП.