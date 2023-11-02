Приходько гнівно "рознесла" Лободу, яка пропонувала роботу таксисту-українофобу

Що Приходько думає про Лободу

За словами співачки, вона не розуміє, чому Лобода вирішила запросити таксиста-українофоба на роботу. Приходько зазначила, що своїми вчинками артистка робить ще гірше. Вона порівняла Лободу з людиною, яка "грузне у власному болоті".

"Дуже смішно, тому що вона навіть не розуміє, де можна ще себе проявити, показати, щоб відбілити себе. Це неможливо, стільки вже років пройшло, 10 років. Вона вважає, що за 10 років українці усе забули? Таким кроком вона зробила собі ще гірше, але вона цього не розуміє", - заявила Приходько.

Також співачка додала, що Лобода лізе не у свої проблеми. При цьому Приходько пригадала приказку, якою описала усю ситуацію.

"Двоє в драку, третій - в ср*ку! Вона прискакала на коні... Нащо ти взагалі лізеш в наші проблеми?" - не розуміє співачка.

Приходько засудила Лободу (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Чи можуть українці пробачити Лободі

Приходько також розповіла, що не розуміє, як можна вірити Лободі, яка продовжує співати російською. Артистка нагадала про нещодавній скандал. Тоді Лобода виступала в ОАЕ та виконувала свої старі хіти мовою країни-агресорки. При цьому, як зазначила Приходько, її зіркова колега не співає українською.

"Якщо ти вже хочеш вибачатися перед українцями, якщо ти хочеш зробити все, щоб тебе пробачили. Ну, дорогенька моя, знов ми граємо в таку гру - д*пою на двох стільцях, бо дуже хочеться заробляти гроші", - зазначила артистка.