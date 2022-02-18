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Прием этого витамина связали с риском рака легких: новое исследование

Автор: Людмила Жукова

Недавнее исследование ученых обнаружило значительную связь между популярной витаминной добавкой и повышенным риском рака легких.

Об этом пишет издание Express.

Так, в 2021 году Европейском журнале по профилактике рака была обнаружена ​​тесная связь между потреблением витамина B12 и риском рака легких.

Витамин B12 выполняет множество важных функций в организме, например, помогает развитию и функционированию центральной нервной системы.

Некоторым людям иногда требуется восполнить дефицит B12, но бездумное добавление добавки в рацион может даже навредить.

Ученые в исследовании отметили, что "предыдущие эпидемиологические исследования сообщали о связи между потреблением витамина B12 с пищей и риском рака легких, но сейчас необходимы дополнительные опыты, чтобы прояснить эту связь для разных групп населения.

Чтобы восполнить этот пробел, исследователи изучили связь между потреблением витамина B12 с пищей и риском рака легких.

В исследовании приняли участие 63 257 сингапурских мужчин и женщин в возрасте 45–74 лет, которые дополнительно принимали витамин.

Что выяснили исследователи?

После периода наблюдения (примерно 17 лет) у 2001 участника исследования развился рак легких.

Высокий уровень потребления витамина B12 был связан со "значительно" повышенным риском рака легких.

Где содержится витамин B12

Витамин содержится в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, дрожжевом экстракте и специально обогащенных продуктах.

Первые признаки онкологии

  • Необъяснимая боль и усталость
  • Очень сильная ночная потливость
  • Необычное образование или припухлость в любом месте
  • Затруднение глотания
  • Изменения в вашем стуле или моче.

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