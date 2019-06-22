Приехали погостить из Львова: на Прикарпатье молния убила трех человек (фото)

Молния убила трех мужчин на Прикарпатье (коллаж: РБК-Украина)

Молния попала в остановку в Ивано-Франковской области

Молния попала в остановку транспорта, на которой в этот момент было пятеро людей. Чрезвычайное происшествие произошло в пятницу, 21 июня, в селе Беньковцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

В результате ЧП трое мужчин погибли на месте, а двух женщин госпитализировали. Известно, что мужчины в возрасте 65, 56 и 34 лет приехали в Беньковцы со Львовщины в гости к своим родственникам.

Одна из женщин рассказала, что стояла немного в стороне от группы мужчин. После удара молнии ее отбросило, а когда она поднялась, то мужчины уже не подавали признаков жизни.

Молния убила трех мужчин на Прикарпатье (фото: if.npu.gov.ru)

Сообщение о трагедии поступило в полицию в 19:10. Правоохранители установили, что остановка состоит из металлических конструкций, и притянуло к ней электрический разряд во время грозы.

Правоохранители обращаются к жителям области с просьбой на некоторое время воздержались от поездок, а также были осторожными со средствами связи.

Отметим, что в субботу, 22 июня в Ивано-Франковской области ожидается значительный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/сек.

Ранее сообщалось, что во Львовской области из-за удара молнии скончалась 55-летняя женщина в селе Моршин.

Перед этим от удара молнии погибла 17-летняя девушка в Олешковском районе Херсонской области. Девушка приехала собирать ягоды с группой знакомых.

К слову, недавно под Тернополем в селе Джурин Чертковского района шаровая молния влетела в дом и взорвалась. В результате ЧП пятеро детей оказались в больнице.