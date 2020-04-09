Придут морозы и мокрый снег: синоптики шокировали прогнозом погоды

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильная и теплые дни будут чередоваться с резким похолоданием и дождями. Как рассказала синоптик Наталка Диденко, до Пасхи в Украине ожидается две волны сильного похолодания, и вторая будет с морозами и мокрым снегом.

Первое похолодание в Украину придет уже завтра, 10 апреля. Температура воздуха снизится на западе, а в субботу – в остальных областях.

"Завтра, 10 апреля, фронт будет пересекать Украину. Поэтому вероятны дожди, небольшие, максимум умеренные. На Западе и Севере эта желанная влажность упадет преимущественно ночью и утром, а днем фронт пойдет дальше, в восточном направлении. Температура воздуха, поскольку фронт холодный, немного снизится в северных и западных областях, до +11 +15 градусов. На остальной территории теплая погода 10 апреля удержится, +15 +22 градуса. Ветер перейдет завтра на северо-западный и усилится местами даже до штормовых значений, до 15-20 м/с", - рассказала синоптик.

Карта погоды

В Киеве 10 апреля температура воздуха снизится днем до +11 +12 градусов. Как отмечает Диденко, после +20 градусов, это будет чувствоваться.

"Еще и ожидается сильный ветер, который усилит ощущение холода. Дождь в Киеве вероятен ночью и утром, но нам достанется хвост фронта. Поэтому на что-то серьезное рассчитывать не стоит. А днем в пятницу будет преобладать сухая погода", - добавила Диденко.

Она рассказала, что к понедельнику в Украине снова потеплеет, но ненадолго, и уже 14-15 апреля снова придет сильное похолодание.

"К ближайшему понедельнику снова потеплеет, однако во вторник-среду, 14-15 апреля, в Украине ожидается существенное изменение погоды: резко похолодает, до +5 +10 градусов, пройдут дожди, местами даже с мокрым снегом, будет сильный ветер, а в ночь на среду ожидаются заморозки", - предупредила синоптик и пообещала, что настоящее тепло вернется после 16 апреля.

Карта погоды

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о резком похолодании в Украине.