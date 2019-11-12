Придется заплатить: россиянам запретят выезжать из страны

В России хотят запретить выезжать из страны бесплатно (иллюстративное фото / facebook.com/fifaworldcup)

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Выезд из России может стать платным. С такой странной инициативой выступила ассоциация предпринимателей во главе с Рахманом Янсуковым.

Суть предложения, которое уже направленно в Госдуму, Совфед и Ростуризм, состоит в том, что каждый россиянин и иностранец, который захочет выехать из страны, должен будет заплатить выездной налог в 500 руб, который будут собирать по факту пересечения границы. Таким образом, по мнению бизнесменов и некоторых чиновников, в РФ будет развиваться внутренний туризм.

"Мы считаем, что если введем налог на выезд, это пополнит бюджет нашей страны, эти деньги можно отправить для развития внутреннего туризма, чтобы наши граждане отдыхали именно в России. 500 руб - это не такая большая сумма, особенно для тех, кто решил отдохнуть за рубежом. Мы посчитали, что на этом можно заработать 35 млрд руб в год, что очень сильно поможет в развитии внутреннего туризма в России", - сказал Янсуков.

В то же время эксперты считают, что для немалого количества россиян "даже 500 рублей - сумма приличная, ее копят весь год на поездку за границу или к родственникам". Таким образом, многие не смогут выехать из страны, чтобы "увидеть мир".

Кроме того, по мнению специалистов, подобный налог - это лишь "лишняя неучтенка для чиновников, которую очень удобно "пилить", несильно за нее отчитываясь".