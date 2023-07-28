5 причин, які роблять секс поганим

Ви думаєте тільки про себе

Таким часто грішать чоловіки, які забувають про бажання партнерки в ліжку. Наприклад, те, що жінці потрібна прелюдія, оральні пестощі, і звісно ж оргазм.

Якщо така ситуація повторюється постійно, жінка мовчить і "терпить секс", виникатиме роздратованість, ростиме напруга і рано чи пізно інтим взагалі зникне з вашого життя.

Ви боїтеся експериментів

Одноманітність в сексі в довготривалих стосунках часто стає причиною, що інтим перетворюється на технічне задоволення потреб. Іскра зникає, а разом з нею й емоційна близькість.

Щоб такого не сталося, не соромтесь пробувати те, що просить і бажає ваш партнер. Проявляйте ініціативу і експериментуйте.

Критикуєте таланти партнера

Якщо ви висловлюєте партнерові його недосвідченість або кажете, який поганий він у ліжку, секс вже точно зникне з ваших стосунків.

Про таке говорити точно не варто, краще підкажіть партнерові, як зробити правильно, а також похваліть, як швидко він вчиться і стає кращим у ліжку.

Відсутність пристрасті

Із часом секс може перетворюватися на рутину. Ви це розумієте, бачите, що є проблема, але нічого не робите.

Така бездіяльність - груба помилка, яку допускати не варто, якщо хочете, щоб ваші стосунки тривали довго і були щасливими.

Несерйозне ставлення до партнера

Якщо ви ігноруєте бажання партнера, не хочете чути про його потреби і не розумієте натяків, секс дуже швидко перетвориться на нудний обов'язок і зникне зі стосунків.