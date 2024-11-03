Причина жахлива. Лікар розказав, як часто треба міняти подушки

Як часто треба міняти подушки?

З часом подушки стають притулком для пилових кліщів, які живлять мертві клітини шкіри, які природним чином виділяються з нашого тіла під час сну.

"Подушки насправді мають "термін придатності" з точки зору здоров’я", - сказав лікар.

"Ці мікроскопічні істоти та їхні фекалії, ваш піт, ваша слина,все це потрапляє на вашу подушку. Це створює власну екосистему пилових кліщів, грибкових бактерій, які не просто живуть на поверхні подушки, а колонізують всю подушку", - розповів Джейсон.

За його словами, пилові кліщі проникають глибоко в матеріал. Ось чому зміна наволочки на подушці нічого не вирішує. За словами експерта, чохли лише допомагають очистити поверхню, але вони не вирішують проблем, які з часом накопичуються всередині подушки.

Лікар Сінгх радить прати наволочки раз на тиждень і міняти подушки кожні два роки.

"Це клітинне сміття в поєднанні з теплим, часто вологим середовищем, створеним температурою нашого тіла та вологою від дихання, створює ідеальне середовище для росту грибів, пилових кліщів і різних бактерій. Включно з видами стафілококів, які схильні викликати запальні зміни шкіри", - попередив експерт.