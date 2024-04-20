Причина не в їжі. Дієтолог назвала неочевидний фактор, який викликає здуття живота

Найчастішою причиною здуття живота дійсно є неправильне харчування. Втім, якщо ви уже повністю налагодили раціон, а проблема не зникає, то варто приглянутись до своєї постави, адже сутулість заважає нормальному травленню.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram .

Через що може виникати здуття живота

"Живіт здувається не тільки від вживання великої кількості овочів та клітковини чи нестачі корисних біфідобактерій в кишківнику. Або через те, що просто "перестаралися" з пізньою вечерею. Природно, що здуття живота, підвищене газоутворення та інші "побічні ефекти" шкідливо впливають на самопочуття та фігуру", - пише дієтолог.

Вона наголошує, що правильне харчування допоможе уникнути цієї проблеми. Але крім цього, також треба врахувати роль постави у травленні.

Як постава впливає на травлення

"Звичне положення тіла в просторі та ваша поза впливають не тільки безпосередньо на хребет, а й на процеси травлення. Якщо постава правильна, то органи, розташовані в черевній порожнині, функціонують нормально. При неправильній позі відбувається зміщення, надмірне стиснення, гірша робота і кровопостачання всіх внутрішніх органів, особливо шлунково-кишкового тракту", - пояснює Фус.

При травленні важливий тазовий нахил. Таз служить основою для органів черевної порожнини. Якщо стегна і таз не вирівняні, то створюються умови для зміщення хребців, це також підштовхує попереково-ободову кишку вгору, до грудної порожнини.

"Все це погіршує перетравлювання їжі, сприяє накопиченню газів в кишківник і викликає здуття живота", - каже лікар.

Грудна клітка є своєрідним "дахом" черевної порожнини і захищає її зверху. Коли руки і плечі в нормальному положенні і спина випрямлена - людина дихає краще. При диханні діафрагма опускається і здавлює внутрішні органи. Такі рухи діафрагми вгору і вниз підтримують перистальтику, просувають їжу по травному тракту, впливають на відтік жовчі.

"Тому, наприклад, сидячи сутуло, можна спровокувати кислотний рефлюкс - закид шлункового кислого вмісту в стравохід ("печію"), відрижку повітрям. У такій неправильній позі збільшена ймовірність метеоризму і закрепів. Пам’ятайте, що постава і стан вашого здоров’я тісно взаємопов’язані", - наголошує Фус.