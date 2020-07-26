На то есть причина: врач объяснил, почему люди по-разному переносят COVID-19

Коронавирус 2020 в свое время переполошил всю планету. Сейчас к COVID-19 относятся спокойнее и даже начинают пренебрегать правилами безопасности в общественных местах.

Однако есть множество непонятных и странных моментов, на которые долгое время не могли найти ответы. Например, почему люди по-разному переносят коронавирусную инфекцию? Об этом изданию ТСН рассказал врач-анестезиолог Павел Сильковский.

"Есть два момента: это иммунная система и количество вирусов, которое ты получил. Дело в том, что наша иммунная система напоминает армию, а вирус - захватчика. Если в страну заходит тысяча захватчиков, то армия по-одному с ними справляется, а если миллион, тогда все по-другому. Так же и человек, если контактирует с источником вируса длительное время, то получается, что он вдохнул большое количество вирусов и, несмотря на мощную иммунную систему, может заболеть, еще и довольно тяжело. Если же человек получил небольшое количество вирусов, то он может не заболеть, или заболеть очень легко", - прокомментировал доктор.

Также врач отметил, чтобы иммунитет был крепким, важно правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Пересмотрите свой рацион, откажитесь от жирной и сладкой пищи. Также забудьте о вредных привычках.

На улицах соблюдайте дистанцию, чаще мойте руки, в общественных местах не забывайте пользоваться маской. "Это все, что нужно делать. В таком случае вы не заболеете, а если все же заболеете, то есть вероятность, что заболевание пройдет в легкой форме", - подытожил Сильковский.

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