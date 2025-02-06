Помер Ірв Готті: що відомо про смерть продюсера Jay-Z та Дженіфер Лопес

У США у віці 54 років помер Ірв Готті (Ірвінг Домінго Лоренцо-молодший) - легендарний музичний продюсер, засновник лейблу Murder Inc., який відіграв велику роль у кар'єрі таких зірок, як DMX, Jay-Z, Дженіфер Лопес та інших.

Про це пише РБК (проект Styler) з посиланням на The Hollywood Reporter .

Готті помер у Нью-Йорку 5 лютого. Офіційна причина поки що не розголошується. Однак відомо, що продюсер мав проблеми зі здоров’ям, зокрема страждав на діабет і переніс кілька інсультів за останні роки.

Що відомо про легенду хіп-хопу

Ірв Готті залишив вагомий слід у музичній індустрії. Він розпочав кар’єру у 1990-х, співпрацюючи з лейблом Def Jam і допомагаючи розвивати кар’єру Jay-Z та DMX. Ірв Готті та DMX (фото: instagram.com/irvgotti187)

У 1999 році його лейбл Murder Inc. випустив дебютний альбом Ja Rule "Venni Vetti Vecci", який став проривним.

У 2000-х Murder Inc. став одним із найуспішніших лейблів, випускаючи хіти для Ashanti та працюючи над спільними проєктами з Дженніфер Лопес.

Він відомий своєю роллю в розвитку жанру R&B та хіп-хопу, поєднуючи мелодійні біти з жорсткими реп-треками. Ірв Готті зробив великий внесок у розвиток хіп-хопу і R&B (фото: instagram.com/irvgotti187)

У 2003 році його лейбл потрапив під розслідування через можливі зв’язки з наркотрафіком, але звинувачення зняли.

Окрім музичної діяльності, Ірв вів шоу "Tales" на каналі BET, де розповідав історії на основі хіп-хоп-пісень, а також займався продюсуванням фільмів і серіалів. Ірв Готті був однією з ключових фігур у хіп-хоп-індустрії, завдяки своїм новаторським продюсерським підходам та бізнес-хватці (фото: instagram.com/irvgotti187)