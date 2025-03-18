Причина депресії і серцевого нападу? Які наслідки переведення годинника для здоров’я

Як впливає на здоров'я переведення годинників

Порушення сну

Часто перехід на літній час знижує ефективність сну і збільшує час засинання. Зокрема, око сприймає більше світла, отже організм виділяє менше гормону мелатоніну, що регулює цикли сну і неспання.

Порушення сну, спричинені зміною часу, можуть тривати кілька днів, і це має особливо негативний вплив на людей, які вже мають розлади сну.

До того ж через недосипання та знижену уважність збільшується кількість аварій і нещасних випадків у перші дні після переведення годинників.

Навантаження на серцево-судинну систему

Порушення циркадного ритму під час переходу пов’язані з підвищеним ризиком ішемічного інсульту. Саме перехід на літній час, хоч і незначною мірою, але помітно збільшує ризик гострого інфаркту міокарда.

Дослідження показують, що в перші дні після переведення часу збільшується кількість серцевих нападів та інсультів через стрес для організму.

Переведення годинників може порушувати регулювання рівня цукру в крові, що підвищує ризик розвитку діабету 2 типу.

Ризик депресії

Недостатній сон і порушення циркадних ритмів можуть призводити до когнітивних порушень і підвищувати ризик розвитку депресії. Після переходу на літній або зимовий час багато людей відчувають підвищену тривожність і депресію.

Важливо, що це особливо актуально для людей, які вже мають схильність до психічних розладів.

Зниження працездатності

Порушення циркадних ритмів може викликати втому, дратівливість і зниження когнітивних функцій.

Як мінімізувати вплив на організм

В середньому здоровій людині для адаптації до нового графіку потрібно 3-4 дні. Але загалом цей процес може тривати до 10 днів.

Є кілька кроків, які можуть допомогти полегшити процес адаптації до нового часу:

корегуйте свій режим сну

підготуватися до процесу переведення годинників за кілька днів - щодня зсувайте години сну і пробудження на 10-20 хвилин

стежте за режимом харчування - варто, щоб шлунково-кишковий тракт не відчував сильного десинхронозу

відкладіть важливі справи - у ці дні потрібно спробувати мінімізувати психологічний тиск, пом'якшити свій графік та не планувати нічого важливого

відкрийте штори - отримайте якомога більше денного світла вранці та вдень, щоб полегшити адаптацію. Воно допомагає краще вирівняти ваш циркадний ритм, а також підтримує більше енергії в другій половині дня

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