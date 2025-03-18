Причина депресії і серцевого нападу? Які наслідки переведення годинника для здоров’я

Переведення годинників в Україні на літній час відбудеться в ніч на 30 березня 2025 року. Зміна часу може порушувати біологічні ритми організму, що позначається на самопочутті та здоров’ї.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як саме це впливає на організм і що робити, щоб мінімізувати негативні наслідки.
Порушення сну
Часто перехід на літній час знижує ефективність сну і збільшує час засинання. Зокрема, око сприймає більше світла, отже організм виділяє менше гормону мелатоніну, що регулює цикли сну і неспання.
Порушення сну, спричинені зміною часу, можуть тривати кілька днів, і це має особливо негативний вплив на людей, які вже мають розлади сну.
До того ж через недосипання та знижену уважність збільшується кількість аварій і нещасних випадків у перші дні після переведення годинників.
Навантаження на серцево-судинну систему
Порушення циркадного ритму під час переходу пов’язані з підвищеним ризиком ішемічного інсульту. Саме перехід на літній час, хоч і незначною мірою, але помітно збільшує ризик гострого інфаркту міокарда.
Дослідження показують, що в перші дні після переведення часу збільшується кількість серцевих нападів та інсультів через стрес для організму.
Переведення годинників може порушувати регулювання рівня цукру в крові, що підвищує ризик розвитку діабету 2 типу.
Ризик депресії
Недостатній сон і порушення циркадних ритмів можуть призводити до когнітивних порушень і підвищувати ризик розвитку депресії. Після переходу на літній або зимовий час багато людей відчувають підвищену тривожність і депресію.
Важливо, що це особливо актуально для людей, які вже мають схильність до психічних розладів.
Зниження працездатності
Порушення циркадних ритмів може викликати втому, дратівливість і зниження когнітивних функцій.
В середньому здоровій людині для адаптації до нового графіку потрібно 3-4 дні. Але загалом цей процес може тривати до 10 днів.
Є кілька кроків, які можуть допомогти полегшити процес адаптації до нового часу:
Вас може зацікавити
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Міністерства охорони здоров'я України, Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб та Fortune.