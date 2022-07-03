Преждевременная эякуляция - переоценена: какая длительность "правильного" полового акта

По данным Le Figaro, преждевременную эякуляцию трудно определить. В результате многие мужчины думают, что она у них есть. Но это не всегда так.

Какое время полового акта является нормой, а какое - нет

Если честно, ученые до сих пор не определили норму полового акта.

Например, Международное общество сексуальной медицины указывает временные ограничения: 1 минута вагинального проникновения, если расстройство давнее, 3 минуты, если явление недавнее.

Американское руководство по психиатрии добавляет частоту появления во время полового акта: по крайней мере три раза из четырех.

Международная классификация болезней (МКБ-10) предполагает, что продолжительность проникновения должна быть достаточной для того, чтобы оба партнера получали от него удовольствие.

Пока ученые мучаются над определением, что думают мужчины?

"За последние двенадцать месяцев у вас была слишком быстрая эякуляция?" они ответили так:

6% мужчин ответили "часто",

36% "иногда",

29% "редко".

При этом половина опрошенных преждевременной эякуляцией называют, когда эякуляция происходит меньше чем через 5 минут после начала проникновения. Это слишком высокий порог, который не встречается ни в одном определении в сексологии!

Какие техники используют мужчины для пролонгации полового акта

Чтобы исправить свою (вероятную) слишком быструю эякуляцию, большинство мужчин, прежде всего, старались сдерживать себя от наслаждения, уменьшая сенсорное возбуждение (замедляя темп, надевая презерватив и тому подобное).

Меньшее число мужчин ответило, что они обычно пытаются уменьшить психическое возбуждение (менее возбуждающие мысли или положения). Все эти методы оказались эффективными для половины мужчин, которые их пробовали.

Ошибочные представления о "быстром финише"

Благодаря этому опросу выяснилась устойчивость предвзятых идей, которые бытуют в сексологии.

В частности идеи, что женщина обязательно должна получить оргазм через проникновение (а не другим способом) или что мужчина не должен "финишировать" перед своей партнершей.

К сожалению, более 90% мужчин, которые считают, что они страдают от преждевременной эякуляции, никогда не говорили об этом никому, кроме своего партнера. Поэтому мало вероятности, что они знают об этих ложных убеждениях, чтобы разработать "эротические сценарии", которые придают меньшее значение проникновению.