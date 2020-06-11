Превратил Украину в посмешище: Богдан "наехал" на Зеленского

Андрей Богдан заявил, что президент Владимир Зеленский бросает Украину в хаос, а в команде гаранта сейчас непрофессиональные люди, которые им манипулируют.

В этом контексте бывший глава Офиса президента поблагодарил Зеленского за свое увольнение с должности. Об этом 11 июня Богдан написал в своем Facebook.

Также экс-чиновник упрекнул главу государства в том, что тот недавно комментировал их сотрудничество в одном из интервью.

"Правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись. Конечно, это правило в Украине достаточно часто нарушается и я, как адвокат, в том числе и ваш, могу рассказать и рассказывал вам сотни историй чем это заканчивалось (никогда ничего хорошего)", - написал Богдан в ответ Зеленскому.

Бывший глава ОПУ заверил, что останется порядочным человеком.

"О лишении меня власти - так я вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с вами договоренность - я пообещал что буду рядом с вами честно работать, до того момента, пока мне не позволите уйти. Поскольку я шел не за должностями, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода - мы с вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую вы за четыре месяца превратили в посмешище", - говорится в сообщении.

Богдан заявил, что ему "искренне жаль", что их мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, Зеленский "променял на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые вами манипулируют".

Ранее президент Зеленский рассказал, что планировал сделать Богдана генпрокурором, но заметил, что его стала портить власть и он стал конфликтным.

Также источники "РБК-Украина" в ОП рассказывали, что у Богдана был конфликт с советником президента Андреем Ермаком, который впоследствии возглавил Офис президента вместо него.