"Квартал 95" посвятил Гонтаревой новую песню: появилось видео

"Квартал 95" посвятил новую песню Гонтаревой на съемках своей новогодней программы "Вечернего Квартала". Шоу во Дворце "Украина" в Киеве посетил также президент Владимир Зеленский. Актеры использовали тот же мотив народной песни "Горіла сосна", что и в предыдущем скандальном номере, но теперь изменили текст.

В нынешнем варианте комики "попросили прощения" у бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой, а также пообещали собрать ей средства на постройку дачи.

"У жінки прошу пробачення

Нову збудуєм дачу вам

Гроші зберем на карточку

На "Дельта-банка" карточку.

І що лунала пісня ця

Вибачте лисого глупця..." - пел Евгений Кошевой сольно, уже без сопровождения артистов Национального заслуженного академического народного хора им. Веревки.

Также в номере юморист в "молитве" спел про "пресвятую погорелицу" (в это время на экране показали изображение Гонтаревой с нимбом), а после передал Валерии Алексеевне "пламенный привет".

"Квартал 95" спел новую песню про Гонтареву (Фото: скриншот)

В конце выступления Кошевой добавил, что украинский политик "должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам в Лондоне".

"Квартал 95" спел новую песню про Гонтареву

Напомним, что скандальное видео "Квартала 95" и хора Григория Веревки, в котором высмеяли сгоревший дом Валерии Гонтаревой, вызвало серьезный резонанс в обществе. Министр культуры Владимир Бородянский извинился перед экс-главой НБУ за такую шутку и заявил, что ему стыдно за хор.