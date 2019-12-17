"Квартал 95" посвятил Гонтаревой новую песню: появилось видео

"Квартал 95" спел новую песню Гонтаревой с "извинениями"
"Квартал 95" посвятил новую песню Гонтаревой на съемках своей новогодней программы "Вечернего Квартала". Шоу во Дворце "Украина" в Киеве посетил также президент Владимир Зеленский. Актеры использовали тот же мотив народной песни "Горіла сосна", что и в предыдущем скандальном номере, но теперь изменили текст.
В нынешнем варианте комики "попросили прощения" у бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой, а также пообещали собрать ей средства на постройку дачи.
"У жінки прошу пробачення
Нову збудуєм дачу вам
Гроші зберем на карточку
На "Дельта-банка" карточку.
І що лунала пісня ця
Вибачте лисого глупця..." - пел Евгений Кошевой сольно, уже без сопровождения артистов Национального заслуженного академического народного хора им. Веревки.
Также в номере юморист в "молитве" спел про "пресвятую погорелицу" (в это время на экране показали изображение Гонтаревой с нимбом), а после передал Валерии Алексеевне "пламенный привет".
"Квартал 95" спел новую песню про Гонтареву (Фото: скриншот)
В конце выступления Кошевой добавил, что украинский политик "должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам в Лондоне".
"Квартал 95" спел новую песню про Гонтареву
Напомним, что скандальное видео "Квартала 95" и хора Григория Веревки, в котором высмеяли сгоревший дом Валерии Гонтаревой, вызвало серьезный резонанс в обществе. Министр культуры Владимир Бородянский извинился перед экс-главой НБУ за такую шутку и заявил, что ему стыдно за хор.