Пресс-марафон Зеленского: разгневанные женщины напали на президента

На первом официальном пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского, который начался утром 10 октября и продолжается на данный момент, произошло уже два неприятных инцидента.

Первой к президенту попыталась прорваться вдова бойца АТО, которая представилась Тамарой Атамась. Женщина была сильно возмущена и хотела пообщаться с Владимиром Зеленским лично, однако охрана не пропустила ее. Владимир Зеленский к женщине так не вышел.

"Я вдова ветерана АТО, который отдал жизнь не только за территориальную целостность Украины, но и за то, чтобы в ней каждый был счастлив, независимо от того – пекарь он или учитель, юрист или президент", - кричала женщина и возмущалась, что в Украине не работает судейская система.

Перепалка на пресс-марафоне Зеленского (Видео: YouTube/Антонина Белоглазова)

Следующей стала пенсионерка из Днепра, которая очень хотела пожаловаться Владимиру Зеленскому на Бориса Филатова. Женщину также не пропустили охранники, однако президент поговорил с ней, стоя на балконе.

Женщина начала плакать и жаловаться на несправедливость, упоминая имя мэра города Днепра.

"Есть ли тут тот, за кого я голосовала? Услышит ли он меня? Выслушайте меня", – начала кричать женщина.

"Я услышал вас. Не надо плакать. Могу ли я ответить вам на вопрос по поводу Филатова? Очень интересно, что вы Мещерякова Нина Андреевна. Услышьте меня пожалуйста, Нина Андреевна. Я вас услышал, к господину Филатову я не имею никакого отношения. У вас прописка днепровская? Скажите мне ваш адрес. Мы записали, мы решим этот вопрос. К Филатову не имею никакого отношения. Я не могу позвонить 40 миллионам украинцев", - эмоционально ответил президент.

Женщина попыталась более подробно рассказать о своей проблеме, но помощники начали подсказывать президенту, что господин Смирнов уже с ней поговорил и уже отправился решать ее вопрос.

"Послушайте меня пожалуйста, меня не хватит на всю нашу страну. С всем уважением, послушайте пожалуйста. Господин Смирнов уже получил всю необходимую информацию и поехал решать вопрос. Хотите лично со мной? Господин Кирилл Тимошенко к вам сейчас подойдет и во вторник, на Банковой, я с вами встречусь. Подходит? Спасибо. Счастливо", - сказал президент и попытался уйти, но реплика с первого этажа заставила его вернуться.

"Я уже у нас и главный полицейский, и генеральный прокурор, глава службы безопасности, человек, который занимается миграцией, человек, который занимается Филатовым, человек, которого вместо Филатова должны были выбрать тогда вместо мэра. Я уже все", -закончил президент и ушел на перерыв.