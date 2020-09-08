Преподаватель расстреляла спящую семью: страшные детали трагедии под Ровно

44-летнюю Ирину Игнатюк из Ровенской области, которую обвиняют в убийстве собственного мужа и тяжелом ранении 13-летней дочки, отправили под арест без права выйти под залог на два месяца. Женщина является кандидатом экономических наук, занимает должность доцента национального университета, в целом – состоявшаяся в жизни женщина, а семья жила в достатке.

И хотя подозреваемая также ранена (она пыталась совершить суицид), ее привезли с разрешения врачей в суд, говорится в сюжете ТСН.

Женщина в зале суда была растеряна и дезориентирована. Никаких заявлений она не делала и весь суд просидела в состоянии какой-то отрешенности.

В полиции говорят, что причины, почему женщина решилась на столь страшный шаг, им пока непонятны. Следствие выяснило, что женщина около 4 утра взяла пистолет мужа, пошла в спальню и выстрелила ему в висок, пока он спал.

Потом она пошла в комнату 13-летней дочки, сначала выстрелила в грудь, а затем еще два раза с другого оружия. Сделать это пришлось, потому что первый пистолет заклинило. И это спасло жизнь девочки – второе оружие было менее травматическим.

Но потом она посадила раненую дочь в авто и отвезла под дом родителей и оставила там. А сама вернулась домой, где попыталась совершить суицид. Именно дедушка вызвал полицию и скорую и отвез внучку в больницу. Сейчас ребенок в состоянии средней тяжести.

Женщина выстрелила себе в голову из пневматического пистолета, а затем начала резать себе вены. Ныне ее состояние оценивают как легкое.

Друг погибшего 45-летнего Юрия Игнатюка говорит, что мужчина был хорошим семьянином. А на следующий день они все должны были ехать в отпуск в Турцию. Что случилось, никто не может понять. Единственное, что просит Ирина, спасти дочь.

В вузе, где Ирина преподавала, ничего странного за ней также не замечали. Сейчас психиатры должны оценить состояние женщины. Если ее признают вменяемой, Ирине грозит пожизненное заключение.

В Ровенской области женщина убила мужа и ранила дочь (видео: ТСН)

Отметим, что одним из мотивов такого поступка Ирины называют путевки на море. Якобы муж собирался ехать в Турцию с дочерью, но без жены. Это и стало причиной ссоры.

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