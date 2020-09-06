Преподаватель расстреляла семью под Ровно: всплыли новые подробности ЧП (фото)

Под Ровно женщина застрелила мужа и тяжело ранила дочку, после чего пыталась покончить с собой. Сейчас злоумышленница в больнице в спецпалате под охраной правоохранителей, а 13-летней девочке потребовалась операция - она в тяжелом состоянии.

По факту жуткого происшествия начато досудебное расследование. Полиция пытается разобраться, что стало причиной преступления. По данным правоохранителей, семья характеризовалась положительно. 45-летний погибший работал в строительной фирме, а 44-летняя подозреваемая занималась преподавательской деятельностью.

Тем временем местная журналистка Виктория Мамотюк рассказала в своем Facebook подробности ЧП и назвала возможную причину конфликта в семье.

По ее словам, владельца строительного бизнеса в Ровно Юрия Игнатюка убила его жена Ирина Игнатюк.

"Сначала, я подумала, что муж ее достал чем-то, может, обижал. Но когда узнала, что она еще и осуществила три выстрела в свою 13-летнюю дочь, в том числе выстрел в спину..." - говорится в публикации.

Журналистка утверждает со ссылкой на собственные источники, что мужчина собирался с дочерью поехать на море и не желал брать с собой жену. Якобы из-за этого и возникла ссора, которая закончилась трагедией.

Однако такой "мотив" развенчал журналист Александр Курсик в комментариях под постом: "Это мой друг! Просто идеальный мужчина! Версии сплошной бред. Билеты в Турцию были у всех членов семьи!"

На сайте Национального университета водного хозяйства и природопользования в Ровно на кафедре экономической кибернетики указывается, что Ирина Зиновьевна Игнатюк является кандидатом экономических наук, доцентом. Имеет 18-летний стаж научно-педагогической работы. В вузе преподает экономику и основы информационной экономики.

Профиль Ирины Игнатюк на сайте НУВХП (фото: скрин nuwm.edu.ua)

Ирина Игнатюк (фото: facebook.com)

Ранее сообщалось, что в июле в Харькове женщина убила ребенка, а затем себя из-за отчаяния - она набрала в банках кредитов, с которыми не могла справиться.