Эти препараты не помогают от тревожности и панических атак: список "фуфломицинов"

Очень часто врачи прописывают украинцам при тревожности и панических атаках абсолютно бесполезные препараты.
О таких неэффективных лекарствах рассказал врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.
Медик привел в пример лекарства, которые прописали от тревожности 22-летней девушке.
Стрезам - препарат без доказательной эффективности
Ефлунат - ноотропный препарат "от всего" с действующим веществом этилметилгидроксипиридина сукцинат, являющийся препаратом с недоказуемой эффективностью, который ничего не лечит.
Деприлиум - это БАД.
Сонамедин - добавка содержащая кучу не действенных ингредиентов.
Медик рекомендует купить девушке вита-мелатонин 2 мг за 120 гривен и не тратить деньги на остальное.
"Максимум, что может подействовать для улучшения сна - это мелатонин", - уточняет врач.
Читайте также, как украинцам получить бесплатную медицинскую помощь онлайн.