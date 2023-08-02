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Препарати за програмою "Доступні ліки" можуть отримати родичі пацієнта. Як це зробити

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Середа 02 серпня 2023 16:23
Препарати за програмою "Доступні ліки" можуть отримати родичі пацієнта. Як це зробити Як отримати препарати за програмою "Доступні ліки" для своїх близьких (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Отримати препарати за програмою "Доступні ліки" може і родич пацієнта, якщо йому виписали електронний рецепт.

Як це можна зробити, розповіли в НСЗУ в Facebook.

Як отримати рецепт "Доступні ліки" для родичів

"Якщо вашій мамі, тату, бабусі чи дідусеві потрібен рецепт на "Доступні ліки", - ви можете допомогти їм отримати його дистанційно. Це можна зробити зателефонувавши сімейному лікарю, з яким у рідних укладена декларація. Лікар створить повторний рецепт - 16-значний номер рецепта та 4-значний код підтвердження", - пояснюють в НСЗУ.

Також "Доступні ліки" можна отримати замість рідних, якщо вони не можуть самостійно піти до аптеки. Достатньо мати номер е-рецепта.

"З’ясуйте у рідних, які саме ліки, якого виробника потрібні. Якщо можливо - візьміть стару упаковку від препаратів із собою. В аптеці з договором із НСЗУ покажіть електронний рецепт та із запропонованих препаратів оберіть той, який потрібен", - радять експерти.

Які ліки можна отримати пацієнту з хронічними захворюваннями

Сімейний лікар може виписати електронний рецепт на препарати проти серцево-судинних захворювань, діабету II типу та бронхіальної астми в рамках програми "Доступні ліки".

Також сімейний лікар має право виписувати рецепт на ліки проти нецукрового діабету та інсуліни, якщо пацієнт раніше звертався до ендокринолога і лікар вже склав для нього план лікування. Так само для пацієнтів з хворобою Паркінсона сімейний лікар випише рецепт, якщо є план лікування від невролога.

Зазначені ліки доступні для пацієнтів безоплатно або з невеликою доплатою в рамках програми реімбурсації.

Раніше ми писали про те, як отримати препарати за програмою "Доступні ліки", якщо ваш сімейний лікар у відпустці.

Читайте також про те, хто може отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки".

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