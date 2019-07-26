Прекратить издевательства над животными: Супрун резко высказалась о косметике

Уляна Супрун предлагает ужесточить требования к косметической продукции в Украине и остановить издевательства над животными. Об этом и.о министра здравоохранения написала на своей Facebook-странице.

В декабре прошлого года МОЗ обнародовал проект постановления для общественного обсуждения. Новый регламент будет предусматривать использование только разрешенных красителей, консервантов и УФ-фильтров в косметике. А список запрещенных ингредиентов увеличится втрое - более 1300 вместо 400 позиций.

По словам Супрун, новые нормы станут для украинских потребителей гарантией качества и безопасности, а для украинских производителей полноценно откроют европейский рынок. Те компании, которые уже сейчас имеют мощности для применения новых стандартов, без проблем перейдут на новые условия. Для других предусмотрен переходный период - 18 месяцев. Они смогут наладить процессы без финансовых рисков.

Эксперт считает, что запретом тестировать косметику на животных мы еще больше приблизимся к Европе, где эти испытания уже запрещены.

"Введение нового технического регламента по косметики является частью обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом", - подчеркнула Супрун.

Иллюстрация к посту (facebook.com/ulanasuprun)

Как мы ранее сообщали, с осени 2019 года на упаковках лекарств появится специальная маркировка, которая позволит проверить подлинность того или иного препарата. При этом в конце года украинцы сами смогут проверять лекарства через специальное мобильное приложение.

Напомним, что Супрун рассказала, как сохранить свое здоровье. При этом она отметила, что основные причины преждевременной смерти - сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет.