Прекрасные и дешевые препараты: Комаровский рассказал про источник кальция

Евгений Комаровский (Фото: РБК-Украина)

Комаровский высказался относительно скорлупы от яиц

Евгений Комаровский развенчал миф про такой дополнительный источник кальция для организма человека, как перемолотая яичная скорлупа, уже тщательно отваренная. Известный педиатр в своем Instagram рассказал, насколько безопасный такой продукт и какова его эффективность вообще.

Так, доктор Комаровский ответил на вопрос женщины об улучшении роста и развития ребенка с помощью кальция, если есть перемолотую скорлупу яичную, смешанную с лимонной кислотой.

"Скорлупа от вареных яиц действительно безопасна, но одновременно и бессмысленна в качестве источника кальция. Дело в том, что кальций, чтобы попасть в обмен веществ, должен поступить в организм в виде растворимой соли, а в скорлупе он содержится в виде нерастворимого соединения", - отметил доктор высшей категории.

Евгений Комаровский рассказал про скорлупу от яиц как источник кальция (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Если на то пошло, добавил Комаровский, то можно растворить полученный порошок, измельчив ту самую яичную скорлупу, однако лимонной кислотой можно серьезно повредить слизистую.

"В общем, я не понимаю, зачем такие сложности. Чтобы быть оригинальными? Для того чтобы ребенок получил так нужный ему для роста и развития кальций, есть прекрасные препараты - доступные и дешевые", - сказал педиатр.

Речь идет об обычном глюконате кальция и карбонате кальция.

"Короче говоря, имеется огромное количество препаратов кальция, полезных и эффективных", - резюмировал Комаровский.