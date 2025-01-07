Представлено "вбивцю" повербанків, який зможе зарядити ваш телефон за секунди

Пристрій нагадує невеликий тостер, у який потрібно помістити смартфон, попередньо надівши на нього спеціальний чохол з виїмкою збоку. Коли телефон поміщається в Swippitt Hub, він автоматично витягує зарядний картридж і вставляє його в чохол, забезпечуючи зарядку акумулятора до 100 відсотків за 30 секунд.

У результаті користувач отримує телефон із додатковим акумулятором ємністю 5 000 мА/год, що дає змогу збільшити час роботи пристрою з 1 до 1,5-2 днів, без необхідності носити повербанк або заряджати його окремо.

Гаджет Swippitt Hub (фото:

Swippitt Hub вміщує п'ять картриджів-акумуляторів, що дає можливість тиждень не заряджати сам телефон, а просто замінювати картриджі в чохлі. Зарядка відбувається бездротовим способом, що робить пристрій сумісним тільки з флагманськими смартфонами.

Swippitt коштує 450 доларів, а чохол для iPhone доведеться купувати окремо за 120 доларів. Чохли вже доступні для iPhone 14, 15 і 16, а в майбутньому з'являться версії для Samsung.

Основна складність для компанії - адаптація до щорічних змін у дизайні смартфонів та їхніх акумуляторів. Наприклад, з виходом iPhone 16 з новою кнопкою камери чохол довелося швидко переробити.

Перші поставки Swippitt почнуться у квітні, але вийти на повну потужність компанія розраховує через кілька місяців. Незважаючи на високу ціну, у січні діють знижки до 100 доларів, що робить пристрій доступнішим.