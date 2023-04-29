Представився військовим з Бахмуту. У Коростені чоловік побив доньку з матір'ю (відео)

Деталі інциденту

Постраждала дівчина розповідає, що вона приїхала до своєї мами на певну локацію. Коли жінки почали виїжджати, їхнє авто підперло ззаду машину нападника Юрія. Дівчата проїхали так, щоб він також зміг виїхати.

Проте замість подяки отримали скандал.

"Коли він проїхав, відразу почав погрожувати та висловлюватися нецензурною лексикою. Крикнув, що ми не знаємо куди приїхали та кому перекрили дорогу. Після цього зателефонував своїм друзям", - описує події постраждала донька.

За її словами, за кілька хвилин приїхав бус із кількома дорослими чоловіками, які почали заступатися за "ображеного" кривдника, погрожувати жінкам переїхати їхнє авто, після чого перейшли до дій.

Машини, на яких приїхали друзі Юрія (фото: instagram.com/krvts.b)

"Один взяв мою мати за волосся. Це жінка 150 см та 50 кг. А коли я намагалася допомогти, то полетіла за волосся на асфальт, а після він переможно спитав: "І що тепер?" На цьому погрози не закінчилися", - пише дівчина.

Вона додає, що один із нападників представився військовим з Бахмута та сказав, що в нього є зброя, яку він використає проти жінок.

Наразі невідомо, чи взялася за цю справу поліція, в якому стані постраждалі та чи отримає нападник покарання. Проте нанесення легких тілесних ушкоджень, погроза вбивством, погроза вогнепальною зброєю, вчинені групою осіб, підпадають під статті Кримінального кодексу України.