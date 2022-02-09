Кто представит Украину на Евровидении 2022: букмекеры назвали победителя Нацотбора

Кто будет представлять Украину на Евровидении 2022

Сейчас по ставкам лидирует Alina Pash, подготовившую песню "Тіні забутих предків". Артистка набрала самый большой результат 31% по шансам, и таким образом именно ей пророчат выигрыш на отборе, финал которого состоится в субботу, 12 февраля.

Далее в рейтинге идет певица ROXOLANA с треком "Girlzzzz" - у нее 23%.

Замыкает тройку лидеров, по мнению букмекеров, группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія" (14%).

Остальные места распределились таким образом:

Michael Soul с лирической песней "Demons" - 9%

с лирической песней "Demons" - 9% Группа CLOUDLESS с зажигательным треком "All Be Alright" - 7%

с зажигательным треком "All Be Alright" - 7% Прорыв 2021-го артист Wellboy с песней "Nozzy Bossy" - 7%

с песней "Nozzy Bossy" - 7% Певец Barleben с песней "Hear My Words" - 5%

с песней "Hear My Words" - 5% Коллектив Our Atlantic с песней "Моя любов" - 5%

Букмекеры назвали победителя украинского Нацотбора на Евровидение 2022 (фото: скрин eurovisionworld.com)