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После празднования в тюрьму: жених на Буковине устроил стрельбу на собственной свадьбе (видео)

Автор: Тетяна Самарук

На Буковине 27-летний жених устроил стрельбу на собственной свадьбе. Мужчина находясь в салоне автомобиля BMW X-5 начал стрелять из автоматического карабина.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Так, инцидент произошел 25 июля в селе Нижние Петровцы Черновицкого района.

Полицейские узнали о поведении жениха после того, как в соцсети попало соответствующее видео.

На ролике видно, как жених пренебрег правилами безопасности и устроил стрельбу вблизи человеческих жилищ. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Владельцем оружия оказался 33-летний приятель жениха. Как рассказали в полиции, кроме карабина, мужчина имеет еще 3 единицы нарезного оружия. В результате этого инцидента он уже потерял разрешение на хранение и использование оружия.

Полицейские уже объявили подозрение мужчине из-за незаконного обращения с оружием. Также жениху грозит до 7 лет лишения свободы.

Сейчас проводится досудебное расследование. Кроме того, стражи порядка провели осмотр места происшествия и 3 санкционированные обыска на месте стрельбы, а также – у участников правонарушения.

Ранее мы сообщали, что в центре Николаева произошла массовая драка со стрельбой.

Также Под Одессой со стрельбой празднуют свадьбу. Полиция ввела операцию "Перехват".

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