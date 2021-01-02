Праздники и выходные дни в январе 2021 года: что будем отмечать

В январе украинцы получат несколько дополнительных выходных дней в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Кроме того, с 8 января Украина уходит на жесткий карантин из-за пандемии коронавируса и будут закрыты школы и многие учреждения.

Какие еще будут отмечаться праздники и памятные даты в январе 2021 года в Украине, читайте в Styler.

В январе будет два переноса праздничных дней и два длинных уик-энда. 1 января – Новый год и этот день официально выходной. Таким образом украинцы будут отдыхать 3 дня подряд – 1, 2 и 3 января. 7 января будет отмечаться православное Рождество. Этот праздник выпадает на четверг. Согласно распоряжению Камбина, которое регулирует перенос рабочих дней и выходных, следующий день после Рождества – пятницу, 8 января, рекомендуется перенести на 16 января. Таким образом украинцы получат 4 выходных дня -7, 8, 9 и 10 января.

Календарь праздников в январе 2021 года

1 января – Новый год

6 января – Сочельник

7 января –Рождество Христово

14 января – Старый Новый год

19 января - Крещение Господне

20 января – День автономной Республики Крым

22 января – День Соборности и Свободы Украины

25 января – День студента (Татьянин день)

26 января – Всемирный день таможни

26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

29 января – День памяти героев Крут

29 января – День работника пожарной охраны

31 января – Международный день ювелира

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие даты в 2021 году подходят для венчания и свадьбы.

А также мы писали о том, когда в Украине начинают колядовать и щедровать.