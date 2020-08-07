Праздник 7 августа: что нельзя делать, главные приметы

Какой сегодня праздник. 7 августа (25 июля по старому стилю) православные вспоминают о святой Анне, матери Богородицы.

Святая Анна является помощницей в семейной жизни и покровительницей всех женщин. Особенно она помогает тем, кому не удается завести детей, поэтому к святой часто обращаются с молитвами бесплодные женщины, прося ее о ребенке.

В народном календаре дата получила название Анна Холодница, зимоуказательница или Анна Летняя. Наблюдая за погодой, крестьяне отмечали, что с этого периода дни становились короче и холоднее. По народным поверьям, первые заморозки – это проделки злого духа Хвороста, под властью которого находились морозы и ветра.

Наши предки на Анну шли копать раннюю картошку. Также люди отправлялись в лес за грибами, а вечером принято было готовить грибные и овощные блюда.

День Анны Летней считается благоприятным для заключения браков, так как пары, образовавшиеся 7 августа, проживут долгую и счастливую супружескую жизнь.

Именинники этого дня – Анна (Анна), Макар, Олимпиада.



Важные приметы этого дня

Светло и тепло 7 августа – примета к тому, что зима будет без большого количества снегопадов, и наоборот.

Утром холодно – зима тоже холодной будет.

Какой день 7 августа до обеда – такой и будет зима в декабре.

Аисты в стаи собираются – зима будет холодной и ранней.

Прохладное утро – зима рано наступит.

7 августа резко увеличивают свои муравейники – скорее всего, зима будет достаточно холодной.

Что нельзя делать в этот день

В этот день категорически запрещается ссориться

Как мы ранее писали, специалисты назвали все даты сильных магнитных бурь в августе.