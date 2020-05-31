Праздник 31 мая: все приметы дня, что категорически нельзя делать

31 мая 2020 года украинцы отмечают день семи мучениц
Какой сегодня праздник. 31 мая 2020 года православная церковь почитает семь раннехристианских мучениц, пострадавших в начале IV века во время великого гонения при императоре Диоклетиане.
Житие мучениц Текусы, Фаины, Клавдии, Матроны, Иулии, Александры и Евфрасии приводится в составе жития мученика Федота, которому Текуса приходилась теткой.
Согласно житию, девушки проживали в Анкаре. Правитель города Феоткен арестовал их в числе прочих христиан и подверг мучениям, которые не поколебали их веры. После того, как мученицы отказались участвовать в обряде омовения идолов, он приказал их утопить в озере.
Тела дев были взяты местными христианами и погребены у церкви святых патриархов Авраама, Исаака и Иакова. В память семи святых дев старообрядцами на реке Керженец был основан скит "Семь дев".
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Автор: Дарья Яновская