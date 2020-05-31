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Праздник 31 мая: все приметы дня, что категорически нельзя делать

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31 мая 2020 года украинцы отмечают день семи мучениц

Какой сегодня праздник. 31 мая 2020 года православная церковь почитает семь раннехристианских мучениц, пострадавших в начале IV века во время великого гонения при императоре Диоклетиане.

Житие мучениц Текусы, Фаины, Клавдии, Матроны, Иулии, Александры и Евфрасии приводится в составе жития мученика Федота, которому Текуса приходилась теткой.

Согласно житию, девушки проживали в Анкаре. Правитель города Феоткен арестовал их в числе прочих христиан и подверг мучениям, которые не поколебали их веры. После того, как мученицы отказались участвовать в обряде омовения идолов, он приказал их утопить в озере.

Тела дев были взяты местными христианами и погребены у церкви святых патриархов Авраама, Исаака и Иакова. В память семи святых дев старообрядцами на реке Керженец был основан скит "Семь дев".

31 мая - приметы дня

  • Туча дождевая шумит - ожидайте града и ветра.
  • Во время заката солнце стало бледным - будет дождь.
  • Листья дуба полностью распустились - ожидайте хорошего урожая.
  • Кукушка долго и без остановки кукует - прохладные утренники закончились, и можно наслаждаться теплыми днями.
  • Дуб распустил листья раньше ясеня - лето будет засушливым.

31 мая - запреты дня

  • Не рекомендуется начинать что-то новое, увольняться с работы или переходить на новую.
  • Нельзя чинить обувь и одежду.
  • Запрещено совершать покупки.
  • Также 31 мая не стоит отказывать бездомным в помощи и обижать животных.

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Автор: Дарья Яновская

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