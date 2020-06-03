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День Елены: что нельзя делать сегодня, главные приметы

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В этот день женщины с именем Елена празднуют День ангела

Какой сегодня праздник. 3 июня 2020 года православная церковь вспоминает святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену. Константин Великий (285-337) был сыном Констанция Хлора и святой царицы Елены (ок. 250-330).

Девушки в этот день не заплетали косы, чтобы они были длиннее, а вечером собирались вместе у трех дорог и проводили специальный обряд, чтобы угодить святой покровительнице дня. Девицы плели и трепали воображаемый лен, будто бы пытаясь выбить из него серебряное семя, сучили кудель. Они верили, что святая Алена увидит старание и позаботится о судьбе девушек. Святую Елену наши предки считали покровительницей льна.

Главные приметы этого дня:

  • Кукушка закуковала, рябина зацвела и на дубе почти все почки раскрылись – пора лен сеять.
  • Если в день Елены ненастье, то и осень будет ненастная.
  • Хорошо рябина цветет – будет урожай льна.
  • Кукушка кукует – на хорошую погоду.
  • Если на святую Елену дождь с градом, то на Прокла (3 декабря) снег с крупой.
  • Ночью на небе маленьких звезд не видно – к дождю.
  • Звезды мерцают – к ненастью.
  • Появились мухоморы – скоро пойдут белые грибы.
  • Если сыроежки пошли раньше боровиков, то грибов в этом году почти не будет.
  • Луна в кругах – к пасмурной погоде.
  • Духота при восходе солнца – верный признак того, что погода испортится.

Что нельзя делать в этот день

  • Категорически нельзя ссориться и ругаться.
  • Нельзя рассказывать свой сон.
  • Нельзя сплетничать.

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Автор: Людмила Жукова

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