Праздник 29 марта: все табу дня, история и приметы

Какой сегодня праздник. 29 марта в Украине принято отмечать день памяти святого великомученика Савина, который был правителем города под названием Геромполь. Во вре­мя го­не­ний на хри­сти­ан при им­пе­ра­то­ре Дио­кли­ти­ане свя­той вме­сте со сво­и­ми еди­но­мыш­лен­ни­ка­ми скрыл­ся в от­да­лен­ной де­ревне.

Ме­сто­пре­бы­ва­ние Савина от­крыл за две зо­ло­тые мо­не­ты один небла­го­дар­ный ни­щий, ко­то­ро­му свя­той по­сто­ян­но по­мо­гал день­га­ми и кор­мил. Святой Савин был долгое время расспрашиваем на суде и много раз принуждался к принесению жертвы идолам. Но он был до конца предан Христу.

За непослушание святого подвергали жестоким пыткам, терзая острым железом и огнем. После чего вме­сте с ше­стью дру­ги­ми хри­сти­а­на­ми Са­вина утопили в Ни­ле.

29 марта - традиции и приметы дня

Если 29 марта светит солнце, то и вся весна будет теплой;

Если воробьи купаются в лужах - ждите хороших известий;

Птицы целый день кружатся над домом - зима уйдет окончательно, а снег растает;

А вот если солнце пробивается из-за туч - вскоре будет дождь;

Если зайцы к этому дню еще не сменили окрас шубки на серый, то теплой погоды не стоит ждать.

29 марта - главные запреты дня

В этот день ни в коем случае нельзя давать деньги в долг, иначе весь год будет безденежным;

Нельзя ругаться с близкими, иначе будут долгие обиды;

Не рекомендуется есть яйца в этот день;

Также нельзя обижать домашних животных.

Как сообщалось ранее, в конце апреля Землю накроет магнитная буря, и уже стали известны даты ударов.