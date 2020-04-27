Праздник 27 апреля: все приметы дня, что категорически нельзя делать

Праздник 27 апреля (коллаж РБК-Украина)

27 апреля 2020 года отмечают день Виленских мучеников

Какой сегодня праздник. 27 апреля 2020 года православные христиане чтят память Виленских мучеников. Антоний, Иоанн и Евстафий - православные христиане, убитые в Великом княжестве Литовском в 40-х годах XIV века.

Первоначально почитались в Беларуси и Литве, а в 1374 году, после принесения частиц их мощей в Константинополь, были канонизированы константинопольским патриархом Филофеем.

Антоний и Иоанн - два брата, служили при дворе князя литовского Ольгерда. За противоречия с князем были заключены в темницу, поскольку публично объявили себя христианами. Через несколько лет Антония и Иоанна приговорили к смерти.

Евстафий жил при дворе того же литовского князя. Однажды в Рождественский пост на охоте с князем он объявил себя христианином, за что подвергся трехдневным пыткам. Евстафия повесили, и его тело три дня не трогали звери. Новопросвещенные сыновья мучителя тайно сняли тело и через три дня доставили в Вильну, где погребли рядом с телами Иоанна и Антония.

Предание гласит, что на месте казни мучеников была построена деревянная церковь во имя Пресвятой Троицы. Впоследствии уже на каменной церкви, построенной на месте прежнего деревянного храма, под нишей с фреской с изображением мучеников была установлена памятная таблица.

27 апреля - главные приметы этого дня

Если воронье под тучи сбивается - быть морозу, а если сидит стая на земле - к оттепели.

Если вороны садятся на ночлег кто как: кто в одну сторону головой, кто в другую - значит ночь будет безветренная, теплая. А если вороны садятся головой в одну сторону и поближе к стволу дерева, то следует ожидать сильного ветра.

Ворона кричит на полдень - к теплу, на север - к холоду, ходит разинув рот - перед грозой.

27 апреля - главные запреты этого дня

Сегодня рекомендуется есть только сырую еду.

Нельзя употреблять алкоголь.

Не стоит ходить на рыбалку или охотиться.

Есть поверье, что 27 апреля нельзя мыться.

Запрещаются работы по саду и огороду.

Нельзя отказывать людям в просьбах.

Напомним, что в мае украинцы получат рекордное количество выходных.