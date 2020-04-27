Праздник 27 апреля: все приметы дня, что категорически нельзя делать

27 апреля 2020 года отмечают день Виленских мучеников
Какой сегодня праздник. 27 апреля 2020 года православные христиане чтят память Виленских мучеников. Антоний, Иоанн и Евстафий - православные христиане, убитые в Великом княжестве Литовском в 40-х годах XIV века.
Первоначально почитались в Беларуси и Литве, а в 1374 году, после принесения частиц их мощей в Константинополь, были канонизированы константинопольским патриархом Филофеем.
Антоний и Иоанн - два брата, служили при дворе князя литовского Ольгерда. За противоречия с князем были заключены в темницу, поскольку публично объявили себя христианами. Через несколько лет Антония и Иоанна приговорили к смерти.
Евстафий жил при дворе того же литовского князя. Однажды в Рождественский пост на охоте с князем он объявил себя христианином, за что подвергся трехдневным пыткам. Евстафия повесили, и его тело три дня не трогали звери. Новопросвещенные сыновья мучителя тайно сняли тело и через три дня доставили в Вильну, где погребли рядом с телами Иоанна и Антония.
Предание гласит, что на месте казни мучеников была построена деревянная церковь во имя Пресвятой Троицы. Впоследствии уже на каменной церкви, построенной на месте прежнего деревянного храма, под нишей с фреской с изображением мучеников была установлена памятная таблица.
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