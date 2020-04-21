Праздник 21 апреля: все приметы дня, что нельзя делать

Какой сегодня праздник. 21 апреля 2020 года все православные христиане вспоминают святого Иродиона. Также в народе этот день называют днем Вадима Ключника, Родивоном.

Отметим, что Иродион был одним из апостолов "от семидесяти", епископом, родственником апостола Павла. Вместе с Петром и Павлом Иродиона казнили за веру в Иисуса Христа при римском императоре Нероне.

В этот день наши предки смотрели на погоду и определяли, каким будет предстоящее лето. Люди верили, что вода 21 апреля имеет целебную силу, поэтому было принято умываться водой из источника и пить ее.

Главные приметы этого дня:

Если вечер выдался теплым, а ночь тихой, лето будет жарким и сухим.

Если день солнечный – лето наступит скоро.

Облака и туман в этот день прогнозируют "мокрое" лето и неурожайный год.

Облака и туман в этот день предвещают "мокрое" лето, а также неурожайный год.

Если на каких-то реках к этому дню остался лед, именно сегодня он полностью уходит.

Начинает активно расти трава.

В этот день стартует пахота.

Что нельзя делать в этот день:

21 апреля нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

Не планируйте рыбалку - клева не будет.

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