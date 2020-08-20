Праздник 20 августа: что запрещено делать сегодня, главные приметы дня

В этот день в народе празднуется день Марины-Пимены
Какой сегодня праздник. 20 августа в народном календаре день Марины-Пимены. Наши предки в это время окончательно прощались с летом и встречать осень. В знак этого прощания крестьяне пекли сладкие пироги с малиной, ведь 20 августа как раз заканчивали сбор ее урожая. Также на Марину-Пимену начинали желтеть листья и нужно было начинать работы по посеву озимой пшеницы.
В старину был обычай в этот день угощать бедняков и больных медом и свежими овощами, фруктами, вдовицам и сиротам помогать убрать несжатый хлеб, в приюты относить гостинцы. Также на Марины-Пимены начинается заготовка лекарственных трав.
Именинники этого дня – Митрофан
Как мы ранее писали, Украина и Израиль призвали хасидов воздержаться от паломничества в Умань.