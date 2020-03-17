17 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник. 17 марта 2020 года почитаются преподобные Герасим Вологодский и Герасим Иорданский. Церковный праздник в честь преподобного Герасима совпадает с прилетом грачей – это один из первых признаков наступления весны.

Наши предки в день Герасима-грачевника в каждом доме пекли хлеб в виде птицы, чтобы задобрить грачей и призвать хорошую погоду вместе с обильным урожаем. 17 марта весна боролась с холодами и прогоняла всю нечистую силу.

Один раз в году на Руси люди сталкивались со злыми духами-кикиморами. В домах проводились ритуалы избавления от назойливой жены домового.

В этот день обычно прилетали грачи (фото из открытых источников)

Именины сегодня празднуют: Василий, Вячеслав, Григорий, Даниил, Павел, Яков.

Главные приметы этого дня:

Если грачи прилетели, то через месяц сойдет снег.

Грачи играют – на хорошую погоду.

Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – к переменчивой погоде.

Грачи кричат – к дождю.

Кто утром первым грачей встретит, того ждет удача.

Если прилетевшие грачи взялись за ремонт старых гнезд, через несколько дней будет хорошая и теплая погода.

Сны, которые снятся в этот день - сбудутся через 12 дней.

Что нельзя делать в этот день: