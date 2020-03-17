17 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 марта верующие вспоминают преподобных Герасима Вологодского и Герасима Иорданского
Какой сегодня праздник. 17 марта 2020 года почитаются преподобные Герасим Вологодский и Герасим Иорданский. Церковный праздник в честь преподобного Герасима совпадает с прилетом грачей – это один из первых признаков наступления весны.
Наши предки в день Герасима-грачевника в каждом доме пекли хлеб в виде птицы, чтобы задобрить грачей и призвать хорошую погоду вместе с обильным урожаем. 17 марта весна боролась с холодами и прогоняла всю нечистую силу.
Один раз в году на Руси люди сталкивались со злыми духами-кикиморами. В домах проводились ритуалы избавления от назойливой жены домового.
Именины сегодня празднуют: Василий, Вячеслав, Григорий, Даниил, Павел, Яков.