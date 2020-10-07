"Православный" Кива жестко опозорился из-за конфликта в Карабахе

Илья Кива оскандалился высказыванием о конфликте в Нагорном Карабахе и внезапным заявлением о "войне между Турцией и Арменией". Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" также призвал "братьев во Христе" поддержать армян в "тысячелетнем противостоянии христианского и мусульманского миров".

Посольство Азербайджана в Украине 7 октября отреагировало в своем Facebook на странное видеообращение политика и заявило о крайнем возмущении.

Дипломатическое ведомство обратилось к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой дать оценку соответствующим высказываниям Кивы.

В посольстве также отметили, что расценивают слова нардепа как человеконенавистнические.

"Считаем, что такие "громкие высказывания" И.Кивы, относительно которого на основании обращений граждан, а также материалов в СМИ с сегодняшнего дня начата проверка образа его жизни, оправдывают его человеконенавистническое отношение к людям разной веры, которые проживают в мире и согласии также и в многонациональной и многоконфессиональной Украине", - говорится в заявлении.

Кроме того, в Баку обратили внимание, что "подобные "высказывания" народных избранников Украины не соответствуют духу стратегического партнерства между нашими странами и могут вызвать только крайнее возмущение среди широкой общественности как Азербайджана и Турции, так и украинской и мировой общественности".

Посольство подчеркивает, что такое "провокационные призывы также противоречат утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины и статьи 37 Конституции Украины о запрете "пропаганды войны, насилия, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды".

Видео: Илья Кива жестко оскандалился из-за "войны Турции и Армении"

Напомним, недавно нардеп от "Слуги народа" Людмила Марченко заявила, что Украина "не пройдет мимо" оказания военной помощи Азербайджану, если возникнет необходимость. При этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскритиковал такое заявление и подчеркнул, что Украина в конфликте в Нагорном Карабахе не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон, и официальный Киев не будет вмешиваться в войну Азербайджана и Армении.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский высказался о Карабахе и отметил, что Украина поддерживает суверенитет Азербайджана.