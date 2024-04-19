Право на відстрочку може втратити ще одна категорія громадян: хто саме

Що треба знати про відстрочку

Згідно з новим законом про мобілізацію, стаття 23 передбачає можливість отримання відстрочки від призову для військовозобов'язаних жінок і чоловіків, які утримують трьох чи більше дітей віком до 18 років, при умові відсутності заборгованості зі сплати аліментів. Проте уряд запропонував позбавити цієї відстрочки тих осіб, які не виплачували аліменти протягом трьох місяців або більше, або ж сума заборгованості перевищує платежі за три місяці. Цю пропозицію підтримали в оборонному комітеті парламенту.

Тепер батьки трьох чи більше дітей можуть втратити право на відстрочку від мобілізації, якщо протягом трьох місяців не виплачували аліменти хоча б за одну дитину. Працівники територіальних центрів соціального обслуговування та служб підтримки отримають доступ до бази даних щодо заборгованості з аліментів.

Фріз відзначила, що уряд вніс цю норму з технічною помилкою у тексті, тому комітет ухвалив її з урахуванням технічної правки, зазначивши саме про аліменти. Щодо статистичних даних про розмір заборгованості, Генеральний штаб та Міністерство оборони їх не надали, проте комітет висловив довіру цій пропозиції.

Скільки зараз в Україні боржників по аліментах

Згідно з інформацією, яка була опублікована, видання посилається на відповідь Міністерства юстиції на запит, станом на 1 березня в органах Державної виконавчої служби знаходиться 520,2 тис. документів про стягнення аліментів.