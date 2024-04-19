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Право на відстрочку може втратити ще одна категорія громадян: хто саме

П'ятниця 19 квітня 2024 09:47
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Право на відстрочку може втратити ще одна категорія громадян: хто саме Фото: Хто ще може втратити відстрочку (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Батьки трьох чи більше дітей віком до 18 років в Україні, які не виконували свої аліментні зобов'язання протягом трьох і більше місяців, можуть втратити право на відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на заяву народної депутатки, членкині парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз виданню LB.ua.

Що треба знати про відстрочку

Згідно з новим законом про мобілізацію, стаття 23 передбачає можливість отримання відстрочки від призову для військовозобов'язаних жінок і чоловіків, які утримують трьох чи більше дітей віком до 18 років, при умові відсутності заборгованості зі сплати аліментів. Проте уряд запропонував позбавити цієї відстрочки тих осіб, які не виплачували аліменти протягом трьох місяців або більше, або ж сума заборгованості перевищує платежі за три місяці. Цю пропозицію підтримали в оборонному комітеті парламенту.

Тепер батьки трьох чи більше дітей можуть втратити право на відстрочку від мобілізації, якщо протягом трьох місяців не виплачували аліменти хоча б за одну дитину. Працівники територіальних центрів соціального обслуговування та служб підтримки отримають доступ до бази даних щодо заборгованості з аліментів.

Фріз відзначила, що уряд вніс цю норму з технічною помилкою у тексті, тому комітет ухвалив її з урахуванням технічної правки, зазначивши саме про аліменти. Щодо статистичних даних про розмір заборгованості, Генеральний штаб та Міністерство оборони їх не надали, проте комітет висловив довіру цій пропозиції.

Скільки зараз в Україні боржників по аліментах

Згідно з інформацією, яка була опублікована, видання посилається на відповідь Міністерства юстиції на запит, станом на 1 березня в органах Державної виконавчої служби знаходиться 520,2 тис. документів про стягнення аліментів.

Раніше ми писали про те, що треба знати, аби не стати ухилянтом за новим законом про мобілізацію.

А ще розповідали про те, які нові заохочення для військових з'явилися для військових у новому законі.

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