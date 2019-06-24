ru
ua

Правильно выбираем зубную щетку: Комаровский объяснил особенности


Доктор Комаровский рассказал, как правильно выбрать этот "самый известный" предмет гигиены

Евгений Комаровский объяснил важные нюансы по подбору зубной щетки. Этот предмет гигиены полости рта ежедневно используется нами утром и вечером, однако на самом деле есть ряд важных особенностей, которые нужно учитывать для большей эффективности и безопасности. Известный педиатр в своем Instagram опубликовал пост со ссылкой на "АиФ" и рассказал, как правильно выбрать зубную щетку.

Доктор Комаровский, который ранее описал симптомы и признаки инсульта для выявления, в вопросе подбора зубной щетки отметил следующие факторы:

Степень жесткости щетины

  • Очень мягкая используется при заболевании ротовой полости (при пародонте);
  • Мягкая лучше всего подходит детям в возрасте до 12 лет; при проблемах с деснами и эмалью зубов; для беременных и для людей, страдающих сахарным диабетом;
  • Со средней жесткостью - самый распространенный вид - для людей со здоровыми зубами;
  • Жесткие хороши для чистки съемного протеза, а также рекомендуются людям, у которых есть склонность к образованию зубного налета;
  • Очень жесткие стоит использовать только по рекомендации врача; они подходят также тем, у кого есть склонность к образованию зубного камня.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Комаровский обратил внимание на кончики щетинок.

  • Округленные меньше всего царапают десны;
  • Заостренные лучше всего вычищают зубы и пространство между ними;
  • Тупые хорошо массажируют десны.

Голова щетки

Длина для взрослых должна составлять от 2,5 до 3 см, а для детей - от 1,5 до 2 см.

Кроме того, указал доктор Комаровский, подвижная головка помогает почистить даже дальние зубы.

Ручка щетки

Длинная - позволяет регулировать нажим и избежать травм эмали и десен, а с резиновыми элементами - чтобы рука не скользила.

Фото: скрин (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, недавно Комаровский ответил на важный вопрос о молочных зубах.

Как сообщалось ранее, доктор Комаровский рассказал о том, какой кефир можно употреблять детям. 

Также мы писали о том, что доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. 

Все законопроекты Зеленского сняты с рассмотрения, - Стефанчук США ввели санкции против российской компании из-за связей с КНДР
Читать все новости