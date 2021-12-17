Как правильно вести себя при ДТП: это должен знать каждый водитель

Водителям рассказывают об алгоритме действий еще во время обучения в автошколах, но эта информация с годами забывается.

От ДТП не застрахован ни один водитель и порой попасть в аварию можно при полном соблюдении всех правил дорожных движений.

Как должны действовать водители при попадании в ДТП и какой должен быть алгоритм из действий, напомнили в Патрульной полиции.

Как должен действовать водитель при ДТП

Немедленно остановить транспортное средство и оставаться на месте происшествия

Включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки

Оказать домедицинскую помощь пострадавшим

Вызвать бригаду экстренной медицинской помощи или попросить это сделать кого-то из присутствующих

Если оказать помощь на месте невозможно или вызвать медиков быстро не получается, а помощь нужна немедленно – нужно отвезти потерпевшего в ближайшее медучреждение.

Перед этим нужно зафиксировать расположение следов ДТП и положение транспортного средства после его остановки.

В медицинском учреждении сообщите свою фамилию и номерной знак автомобиля. А после – вернитесь на место происшествия.

Сообщите о ДТП на линию 102, запищите фамилии и контактные данные очевидцев и ждите приезда полиции.

Оградите место происшествия любыми доступными способами и организуйте объезд для других участников дорожного движения.

Водителям запрещено до приезда полиции употреблять алкоголь, наркотические вещества или медицинские препараты.

Кроме тех, которые официального утверждены для использования в автомобильной аптечке.

Что еще может сделать водитель

Если ДТП без пострадавших, а самая авария не очень серьезная – водители имеют право воспользоваться Европротоколом.

Также стоит уведомить страховую компанию об аварии и на место происшествия вызвать юриста.