ru ua
Пт, 17 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как правильно вести себя при ДТП: это должен знать каждый водитель

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 14:25
Как правильно вести себя при ДТП: это должен знать каждый водитель Водителям дали четкий алгоритм действий при ДТП (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

От ДТП не застрахован ни один водитель и порой попасть в аварию можно при полном соблюдении всех правил дорожных движений.

Водителям рассказывают об алгоритме действий еще во время обучения в автошколах, но эта информация с годами забывается.

Как должны действовать водители при попадании в ДТП и какой должен быть алгоритм из действий, напомнили в Патрульной полиции.

Как должен действовать водитель при ДТП

  • Немедленно остановить транспортное средство и оставаться на месте происшествия
  • Включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки
  • Оказать домедицинскую помощь пострадавшим
  • Вызвать бригаду экстренной медицинской помощи или попросить это сделать кого-то из присутствующих

Если оказать помощь на месте невозможно или вызвать медиков быстро не получается, а помощь нужна немедленно – нужно отвезти потерпевшего в ближайшее медучреждение.

Перед этим нужно зафиксировать расположение следов ДТП и положение транспортного средства после его остановки.

В медицинском учреждении сообщите свою фамилию и номерной знак автомобиля. А после – вернитесь на место происшествия.

Сообщите о ДТП на линию 102, запищите фамилии и контактные данные очевидцев и ждите приезда полиции.

Оградите место происшествия любыми доступными способами и организуйте объезд для других участников дорожного движения.

Водителям запрещено до приезда полиции употреблять алкоголь, наркотические вещества или медицинские препараты.

Кроме тех, которые официального утверждены для использования в автомобильной аптечке.

Что еще может сделать водитель

Если ДТП без пострадавших, а самая авария не очень серьезная – водители имеют право воспользоваться Европротоколом.

Также стоит уведомить страховую компанию об аварии и на место происшествия вызвать юриста.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как правильно ездить на автомобиле в снегопад.

А также мы писали о том, какие частые ошибки допускают водители во время езды по ямам.

Читайте РБК-Украина в Google News
авто Водительские права
LITE
17 декабря - день святой Варвары: что строго запрещено сегодня делать, приметы
17 декабря - день святой Варвары: что строго запрещено сегодня делать, приметы