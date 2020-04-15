Как правильно ухаживать за больными коронавирусом: советы врача

Большинство больных коронавирусом в Украине и мире переносят инфекцию легко, проходя лечение в домашних условиях. Врач-педиатр Наталья Кундина рассказала, как правильно ухаживать за инфицированными COVID-19.

По ее словам, определить наличие инфекции и сказать о состоянии больного может только врач. К тому же эксперт отметила, какие симптомы являются сигналом того, что следует обратиться в больницу.

"Определить ход заболевания может только врач. Легкое течение характеризуется такими симптомами, как: субфебрильная температура, отсутствие утрудненного дыхания, может быть сухой кашель, но такой, что не очень раздражает вас, и вы не обращаете на него внимание", - отметила эксперт.

Представительница Минздрава отметила, что большая часть инфицированных по назначению врачей находится на домашнем лечении. А помогать больным должны близкие. Однако есть несколько правил, которых следует придерживаться всем членам семьи больного коронавирусом.

"80% больных коронавирусной инфекцией переносят ее в легкой форме, а это значит, что они будут дома. И для того, чтобы эти люди качественно выздоравливали, нам надо создать специальные условия их пребывания дома. Надо изолировать больного. Если у вас есть возможность - выделите ему отдельную комнату. В этой комнате надо очень часто делать влажную уборку и проветривание", - сказала Кундина в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Кроме специально оборудованного места, больного надо обеспечить необходимыми вещами, в том числе правильным, сбалансированным питанием и достаточным количеством питья.

"Мы должны с вами обеспечить больного индивидуальным набором того, что он будет использовать. Это вилка, ложка, чашка, тарелка, а также индивидуальная постель. Больной должен получать полноценное, качественное питание. У него должно быть достаточно воды, чая, компота - до 2-3 литров в день", - советует врач.

Ну и конечно, не следует забывать о главном аксессуаре карантина - защитной маске, которая должна быть и на больном, и на людях, что его окружают.

"Маска должна быть и на больном, и на здоровом человеке, который за ним ухаживает. Это очень важно! И что еще очень важно - это иметь постоянный контакт со своим врачом. К тому же не менее важно иметь позитивный настрой, он должен быть и у больного, и у членов вашей семьи, и у тех людей, которые рядом с вами находятся в этой самоизоляции. То есть основа лечения - это сон, позитивный настрой и выполнение назначений врача", - добавила специалист.

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