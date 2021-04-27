Как правильно сдавать тест на коронавирус: врачи дали четкие рекомендации

Тест на коронавирус украинцам теперь приходится делать намного чаще. Это касается тех, кому нужно проверить организм перед операцией или перед выездом за границу, а также после возвращения в Украину.
Как правильно подготовиться к ПЦР-тесту и что категорически нельзя делать – читайте в нашем материале.
ПЦР-тест на коронавирус может быть ложноотрицательным и как признаются медики, погрешность может составить от 20% до 30%. Однако этот анализ является на данный момент самым точным для выявления SARS-CoV-2. При идеальных условиях забора материала точность составляет до 99%.
Место взятия биоматериала. Медики говорят, что мазок из носа дает более точный результат, чем мазок из ротоглотки.
Грамотность забора материала. Мазок нужно осуществлять щеточками из глубины носа и горла, а не только со слизистой крыльев носа или щек.
Правильная транспортировка взятого материала.
Правильная подготовка пациента для сдачи теста.
В каждом отдельном случае решение должен принимать врач. Если он считает, что клиническая картина и данные ПЦР не совпадают, то можно сделать дополнительно ИФА-тест на предмет антител в организме. Этот анализ можно делать не ранее, чем через 7 дней после появления активных симптомов (оптимально – через 10-15 дней).
Бывает так, что вирус опустился ниже и обнаружить его в носоглотке уже невозможно. Однако симптомы указывают на коронавирус. В такой ситуации врачи дают направление на КТ легких.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине началась запись на вакцинацию для людей старше 65 лет.
А также рассказывали о том, что Степанов сообщил, где украинцам брать кислородные концентраторы после выписки из больницы.