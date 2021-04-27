Как правильно сдавать тест на коронавирус: врачи дали четкие рекомендации

ПЦР-тест на коронавирус может быть ложноотрицательным и как признаются медики, погрешность может составить от 20% до 30%. Однако этот анализ является на данный момент самым точным для выявления SARS-CoV-2. При идеальных условиях забора материала точность составляет до 99%.

Почему ПЦР-тест может быть ошибочным

Место взятия биоматериала. Медики говорят, что мазок из носа дает более точный результат, чем мазок из ротоглотки.

Грамотность забора материала. Мазок нужно осуществлять щеточками из глубины носа и горла, а не только со слизистой крыльев носа или щек.

Правильная транспортировка взятого материала.

Правильная подготовка пациента для сдачи теста.

Как правильно подготовиться к ПЦР-тесту

За сутки до анализа нужно отказаться от алкогольных напитков, нельзя употреблять даже пиво и вино.

За 12 часов до анализа нельзя пользоваться средствами антисептики и обезболивания для ротовой полости (полоскания, леденцы, аэрозоли для носа или горла)

За 4 часа до анализа нельзя курить

За 2 часа до теста нельзя чистить зубы и пользоваться ополаскивателям для рта.

За 2 часа нельзя пить и есть (при сильной жажде можно сделать пару глотков обычной воды, но не позже, чем за полчаса до взятия мазков).

За 2 часа до анализа нельзя пользоваться жевательной резинкой.

Что делать, если симптомы есть, а тест – отрицательный

В каждом отдельном случае решение должен принимать врач. Если он считает, что клиническая картина и данные ПЦР не совпадают, то можно сделать дополнительно ИФА-тест на предмет антител в организме. Этот анализ можно делать не ранее, чем через 7 дней после появления активных симптомов (оптимально – через 10-15 дней).

Бывает так, что вирус опустился ниже и обнаружить его в носоглотке уже невозможно. Однако симптомы указывают на коронавирус. В такой ситуации врачи дают направление на КТ легких.