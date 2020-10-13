Как правильно подготовиться к тесту на COVID-19: есть важные нюансы

В Украине растет количество инфицированных коронавирусом, и желающих сдать анализ становится все больше. Некоторые контактировали с больными, кто-то хочет успеть отдохнуть за границей, а еще часть – подозревает у себя новый вирус при малейших симптомах простуды.

Какие бывают тесты на коронавирус, как их делают и что категорически нельзя делать перед анализом, рассказали в материале "КП в Украине".

На данный момент в Украине есть три вида анализа на коронавирус – это экспресс-тест, ПЦР-тест и ИФА-тест. Ни один из них не дает 100% результат и самый ненадежный – это экспресс-тест. По словам специалистов, погрешность быстрого теста может составлять 30-40%. ПЦР и ИФА – более надежны.

Как делают тест на COVID-19

Во время ПЦР-теста специальной палочкой с ватным тампоном берут мазок из носа или горла. Палочку потом отправляют в пробирку или контейнер – и на исследование. ИФА-анализ – берут кровь из вены. Для экспресс-теста – кровь из пальца. Процедуры немного неприятные, но вполне терпимые и не болезненные.

Результаты экспресс-теста известны уже через 10 минут, ПЦР-тест делают в среднем два дня, ИФА – до трех дней.

Сколько стоит тест

Экспресс-тест стоит от 400 до 700 гривен. ПЦР-тест – от 800 до 2400 гривен, если с выездом медсестры за биоматериалами – еще на 300-500 гривен дороже. ИФА – от 300 до 600 гривен. Бесплатно делают тем, у кого есть острые признаки COVID-19 и тем, у кого есть показания. Также такой тест делают тем, кого готовят к операции.

Как подготовиться к тесту

За 6-8 часов до теста нельзя использовать спреи, леденцы и таблетки для горла.

За 3-4 часа до теста нельзя: есть, пить, курить, полоскать горло или ротовую полость, чистить зубы, использовать спреи или капли в нос, солевые растворы.

Напомним, ранее мы писали о том, что два обследования для больных с подозрением на COVID-19 станут бесплатными.

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