Как правильно оказать первую помощь при подозрении на инсульт: эти правила могут спасти жизнь

Инсульт может наступить внезапно и сам больной может не осознавать, что с ним что-то не так. Это острое нарушение мозгового кровообращения, которое причиняет повреждение тканей мозга и расстройство его функций.
Как правильно оказать помощь до приезда медиков и что делать категорически нельзя, рассказали в Минздраве.
Инсульт может произойти внезапно и не всегда причиной становится повышение артериального давления. Возраст инсультов сейчас помолодел и все чаще такой удар бывает у людей в возрасте от 25 до 40 лет.
Человек с подозрением на инсульт может не осознавать, что с ним что-то не так. Он не понимает, почему его плохо слушается рука или нога, чаще всего наступает дезориентация.
Первое, что нужно сделать сразу – вызвать экстренную бригаду скорой помощи. При инсульте счет идет порой на минуты, которые могут спасти жизнь. От скорости оказания врачебной помощи зависит и восстановление пациента после инсульта.
Если пациент в сознании
Предложите ему принять удобное положение с поднятой головой
Не давайте человеку есть и пить
Наблюдайте за пациентом до приезда медиков
Если пациент без сознания
Проверьте наличие дыхания
Если дышит – переверните его в стабильное боковое положение
Наблюдайте за ним до приезда медиков
Если дыхание отсутствует
Начните сердечно-легочную реанимацию: положите пациента на спину, желательно на твердую поверхность. Нажимайте посередине грудной клетки двумя руками (основу одной ладони накройте второй ладонью). Глубина нажиманий должна составлять 5-6 см, а частота 100-120 в минуту.
Продолжайте безостановочные нажимания до приезда медиков. Если есть рядом помощники, то меняйтесь каждые 2 минуты.
Напомним, ранее мы писали о том, как быстро оказать первую помощь при ожогах.
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