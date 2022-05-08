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Как правильно оказать первую помощь при подозрении на инсульт: эти правила могут спасти жизнь

Как оказать первую помощь при подозрении на инсульт (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Инсульт может наступить внезапно и сам больной может не осознавать, что с ним что-то не так. Это острое нарушение мозгового кровообращения, которое причиняет повреждение тканей мозга и расстройство его функций.

Как правильно оказать помощь до приезда медиков и что делать категорически нельзя, рассказали в Минздраве.

Инсульт может произойти внезапно и не всегда причиной становится повышение артериального давления. Возраст инсультов сейчас помолодел и все чаще такой удар бывает у людей в возрасте от 25 до 40 лет.

Человек с подозрением на инсульт может не осознавать, что с ним что-то не так. Он не понимает, почему его плохо слушается рука или нога, чаще всего наступает дезориентация.

Первые симптомы инсульта

  • Онемение конечности с одной стороны, которое возникло внезапно
  • Внезапное ухудшение зрения
  • Внезапное ухудшение ходьбы
  • Потеря равновесия, координации, головокружение
  • Обморок
  • Внезапная интенсивная головная боль

Как оказать помощь при инсульте до приезда медиков:

Первое, что нужно сделать сразу – вызвать экстренную бригаду скорой помощи. При инсульте счет идет порой на минуты, которые могут спасти жизнь. От скорости оказания врачебной помощи зависит и восстановление пациента после инсульта.

Если пациент в сознании

Предложите ему принять удобное положение с поднятой головой

Не давайте человеку есть и пить

Наблюдайте за пациентом до приезда медиков

Если пациент без сознания

Проверьте наличие дыхания

Если дышит – переверните его в стабильное боковое положение

Наблюдайте за ним до приезда медиков

Если дыхание отсутствует

Начните сердечно-легочную реанимацию: положите пациента на спину, желательно на твердую поверхность. Нажимайте посередине грудной клетки двумя руками (основу одной ладони накройте второй ладонью). Глубина нажиманий должна составлять 5-6 см, а частота 100-120 в минуту.

Продолжайте безостановочные нажимания до приезда медиков. Если есть рядом помощники, то меняйтесь каждые 2 минуты.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро оказать первую помощь при ожогах.

А также рассказывали о том, что обязательно должно быть в аптечке, если вы перемещаетесь с маленьким ребенком.

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